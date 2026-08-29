Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja, negó las acusaciones de enriquecimiento ilícito, aseguró que sus ingresos "están en Estados Unidos y son 100% legales". Entre lágrimas, reveló que tenía planificado radicarse con su familia en el país, donde pretendía "invertir" gracias a que "el recurso humano y los alquileres" son más "económicos" que en Argentina.

"Vine con la intención de ayudar a Bolivia. Los fiscales pudieron ver, en uno de los domicilios que allanaron, que yo me iba a establecer con mi familia. Estaban las camitas y los juguetes para mis hijos", declaró Cerimedo y se quebró. El exasesor de Milei hablaba durante una audiencia virtual ante un juez desde el penal de Palmasola, donde está detenido en prisión preventiva hace una semana.

En su descargo, Cerimedo intentó desligarse de las distintas acusaciones que pesan en su contra, sobre todo de enriquecimiento ilícito y de afectación al Estado. Antes de ser detenido, la policía allanó uno de sus domicilios y encontró unos US$ 40.000 en efectivo. "Traje dinero a Bolivia porque teníamos que invertir", planteó.

Y luego siguió: "Alquilamos una oficina para abrir una agencia de marketing. De acá estaba operando mis empresas. Estratégicamente, me convenía estar acá para poder moverme en la región. Parte de ese dinero, el que encontraron, era para alquilar la oficina, comprar muebles".

Por qué quería radicarse en Bolivia

El exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz tenía decidido montar su empresa en Bolivia por determinadas condiciones económicas distintas, según él, a las que actualmente hay en Argentina. "Me iba a establecer acá. No porque me vaya mal en Argentina o Estados Unidos. Acá es más económico para las operaciones que llevo adelante, especialmente con el recurso humano, alquileres y con muchas cuestiones que en Argentina, lamentablemente, se están haciendo muy difíciles de sostener", deslizó.

Por otro lado, Cerimedo también se despegó de los planteos del vicepresidente Edmand Lara, quien lo acusó de tener poder de decisión en el Gobierno boliviano. "El vicepresidente es un mitómano, dice que yo tenía una alta influencia. Si yo hubiese tenido una alta influencia, le garantizo que muchas cosas que pasaron en Bolivia no hubieran pasado", indicó.

Si bien reconoció haber trabajado con Milei, con el actual presidente chileno José Antonio Katz y con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, aseguró que nunca dio "órdenes a ministros" ni influyó "en decisiones".

"Necesito defenderme en libertad. Quiero aclarar esta situación. Le digo al Ministerio Público: necesito cooperar, necesito que esto se aclare. Esta infamia es irreversible en mi carrera profesional y personal", se quejó.