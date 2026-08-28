Cerimedo afirmó ganar "un millón de dólares" al mes y no quiso hablar de su rol en Bolivia

Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja, declaró que durante 2025 tuvo ingresos mensuales cercanos a un millón de dólares, provenientes de actividades realizadas fuera de Bolivia, y evitó responder preguntas sobre su relación con el presidente boliviano Rodrigo Paz y su presunta participación en el Gobierno.

"Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia", dijo Cerimedo durante su declaración en el caso en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, una causa paralela a la del intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller.

El fundador de La Derecha Diario dijo ser propietario de Numen Group en Estados Unidos; de una empresa de publicidad en Argentina con 35 empleados y 12 clientes; de una academia tecnológica y de una productora audiovisual. "No tengo ninguna empresa en Bolivia", señaló, según el medio local DTV.

Al ser consultado sobre su principal contacto con el entorno presidencial de Bolivia, respondió: "El presidente Rodrigo Paz". Pese a reconocer su vínculo, el exasesor de Milei no quiso contestar quién lo contactó, cuándo comenzó su colaboración ni dónde desarrollaba esas actividades.

Cerimedo tampoco contestó sobre su eventual influencia en el Gobierno, incluyendo contactos con ministros, decisiones, designaciones, contratos y licitaciones. También se negó a precisar su participación en discursos presidenciales y en la estrategia de redes sociales, así como su posible acceso o control sobre cuentas oficiales y personales.

Algunas de estas preguntas tuvieron su origen en las acusaciones que realizó recientemente su expareja, quien hizo públicos decenas de presuntos chats con Cerimedo luego de que el Presidente boliviano le quitara relevancia a su vínculo con él. Beller salió a contestarle y a pedirle que "no utilice ambigüedades".

El mensaje de Beller contra Cerimedo y Paz

"Son muchas las personas que lo vieron ingresar y participar de actividades vinculadas al Gobierno durante meses, en su oficina y en reuniones oficiales. Sus registros migratorios dan cuenta, además, de que él vivía más en Bolivia que fuera del país. Por lo tanto, la excusa del asesor internacional que no tenía tiempo para estar aquí se cae por su propio peso", escribió en su cuenta de Facebook.

Su mensaje lo acompañó de más de 20 fotos de presuntos chats de WhatsApp con Cerimedo en las que el exasesor dice asistir a distintos espacios gubernamentales como la "Residencia" del Presidente o en la "Casa Grande", como se denomina al palacio de Gobierno.

También hay fotos de su participación en un evento del Escudo de las Américas junto a Paz y otra a bordo de un presunto avión presidencial."Y si usted pretende instalar que su relación con Cerimedo terminó al inicio de su gobierno, me obliga a demostrar públicamente que eso no es así", lanzó.