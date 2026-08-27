Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su expareja, aseguró que "pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz". También dijo lamentar "que una situación personal" que no pudo "manejar" se haya tornado en "una cuestión de interés político" y negó tener facultades para representar al Gobierno de Rodrigo Paz.

Desde el penal de Palmasola, la cárcel más densamente poblada de Bolivia, Cerimedo difundió un mensaje a través de sus abogados en el que se expresó sobre el intento de asesinato de Nadia Beller, motivo por el que está actualmente detenido en prisión preventiva hasta que se aclare su posible rol como actor intelectual.

"Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al Gobierno", dijo Cerimedo, según el medio local El Deber.

Hace 10 días, su expareja fue baleada en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios. Según su relato, había llegado ahí para reunirse con un contacto que le acercó el propio Cerimedo, que ahora está imputado por intento de femicidio. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político", indicó el exasesor de Milei.

Por otro lado, el también fundador de La Derecha Diario negó que su rol como asesor del presidente Paz le otorgue algún tipo de "poder" en el país. "Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial. Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones", sostuvo.

Además, rechazó las acusaciones de Beller, quien lo denunció de tener "negociados" junto con el Presidente boliviano y la primera dama, María Elena Urquidi. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad, así como la de toda la familia", afirmó.

El mensaje de Beller contra Cerimedo y Paz

Luego de que el Presidente boliviano reconociera el vínculo que mantuvo con Cerimedo, pero negara que haya tenido un cargo oficial, Beller salió a contestarle y a pedirle que "no utilice ambigüedades" para referirse a la relación entre ambos.

"Son muchas las personas que lo vieron ingresar y participar de actividades vinculadas al Gobierno durante meses, en su oficina y en reuniones oficiales. Sus registros migratorios dan cuenta, además, de que él vivía más en Bolivia que fuera del país. Por lo tanto, la excusa del asesor internacional que no tenía tiempo para estar aquí se cae por su propio peso", escribió en su cuenta de Facebook.

Su mensaje lo acompañó de más de 20 fotos de presuntos chats de WhatsApp con Cerimedo en las que el exasesor dice asistir a distintos espacios gubernamentales como la "Residencia" del Presidente o en la "Casa Grande", como se denomina al palacio de Gobierno.

También hay fotos de su participación en un evento del Escudo de las Américas junto a Paz y otra a bordo de un presunto avión presidencial."Y si usted pretende instalar que su relación con Cerimedo terminó al inicio de su gobierno, me obliga a demostrar públicamente que eso no es así", lanzó.