La Fiscalía boliviana suspendió la declaración de Nadia Beller en la causa contra Cerimedo

La declaración de la abogada Nadia Beller ante la Justicia boliviana quedó suspendida este miércoles en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que tiene como principal involucrado al asesor presidencial Fernando Cerimedo. La diligencia debía realizarse en el domicilio de la letrada, pero el fiscal a cargo decidió postergarla después de que Beller presentara un pedido formal ante el Ministerio Público para ser incorporada bajo la figura de testigo protegido.

La declaración estaba prevista para las 16.30 en la vivienda de Beller, ubicada en Santa Cruz de la Sierra. Hasta allí se trasladaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para tomarle declaración.

Sin embargo, la comparecencia finalmente no se concretó. Según consta en el acta, el fiscal de materia Néstor Torres Tapia dispuso la suspensión luego de tomar conocimiento de que la abogada había presentado un "memorial de previo y especial pronunciamiento". La decisión dejó pendiente la declaración de una de las personas que realizó las principales denuncias que dieron impulso a la investigación contra Cerimedo.

Beller había manifestado inicialmente su intención de presentarse ante los investigadores y aportar la documentación y los elementos que tuviera en su poder. Posteriormente, modificó su posición y anticipó que pediría ser incorporada bajo la figura de testigo protegido. Por el momento, el Ministerio Público boliviano no informó si aceptará ese pedido ni cuándo volverá a citar a la abogada.

Las denuncias que involucran a Fernando Cerimedo

La causa que investiga a Fernando Cerimedo comenzó en La Paz a partir de una investigación de oficio vinculada con denuncias realizadas por Beller. La abogada había señalado presuntas irregularidades relacionadas con la distribución de combustible, oro y seguros, acusaciones que también alcanzaron al entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz. Entre las personas mencionadas por Beller aparece María Elena Urquidi, esposa del mandatario. Las denuncias de la abogada forman parte del contexto en el que la Fiscalía decidió avanzar con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

En los últimos días, se llevaron adelante al menos cinco allanamientos. Además, fue detenido un exmilitar y propietario de una casa de cambios, señalado como sospechoso de haber intervenido en operaciones de dinero presuntamente vinculadas con Cerimedo. La eventual declaración de Beller es considerada relevante porque la propia abogada aseguró contar con información y documentación que permitirían respaldar parte de las acusaciones que realizó públicamente.