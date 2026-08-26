“Alguien responda si leen”: el mensaje de Cerimedo al celular de Beller en poder de los sicarios

“Alguien responda si leen”. Según denunció la abogada boliviana Nadia Beller, quien sobrevivió de milagro a un ataque de sicarios, ese mensaje fue escrito a su celular por quien era su pareja, el consultor político Fernando Cerimedo, minutos después de que fuera baleada y cuando el aparato telefónico ya estaba en poder de sus atacantes. También aseguró que realizó diversos llamados. Cerimedo, ex asesor del presidente Javier Milei y hombre fuerte del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, actualmente está detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, acusado de intento de femicidio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal lo acusan de ser el autor intelectual y mediato del atentado contra Beller. La víctima, que este miércoles declara en la causa contra el argentino por enriquecimiento ilícito, no tiene dudas: su teléfono –que fue robado junto a su cartera al momento del atentado- era uno de los objetivos centrales de los sicarios por la información sensible que contenía.

“Ciento por ciento mi celular era su objetivo”, afirmó Beller a El Destape. “De hecho, él ya sabiendo que me habían disparado intenta comunicarse con ellos, imagino que para que le den el teléfono”, añadió sobre el cofundador de La Derecha Diario.

En la misma línea, Beller escribió en sus redes sociales: “Fernando Cerimedo intentó comunicarse con los sicarios luego de que me dispararan: Borró varios de los mensajes que me envió mientras yo estaba en el hotel esperando a las personas que me habían citado, a sus sicarios. Pero hay algo que no tiene explicación: ¿Por qué llamó a mi celular después de que su jefe de inteligencia le avisó que ya me dispararon? ¿Y por qué les escribió: ‘Alguien responda si leen’?”. La abogada mostró capturas de los mensajes del celular de Cerimedo, que fue secuestrado por la Justicia el 18 de agosto cuando el argentino fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra.

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Los mensajes están fechados el 17 de agosto a las 9:16 de la tarde, de acuerdo a las capturas que mostró Beller. Para ese momento “los vídeos del ataque eran públicos, ya se sabía que me habían robado el celular”, afirmó Beller. Por eso, para ella no hay dudas: “Ese mensaje no podía estar dirigido a mí. Cuando escribe ‘alguien responda’, es evidente que está esperando la respuesta de otra persona, de cualquiera de los dos sicarios”.

Sin ir más lejos, de acuerdo al mismo informe pericial que mostró Beller, un contacto de Cerimedo agendado como ECG le escribió al consultor a las 8.54 de la tarde del mismo día: “Hermano, en este momento le dispararon”. Un minuto antes le había pasado fotos y videos del atentado. Exactamente 20 minutos después Cerimedo llamó y envió mensajes al celular de Beller.

Los mensajes que publica Beller son parte de la causa judicial, que avanza en los tribunales de Santa Cruz a instancia de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijeron, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal y contra la Vida. Por ejemplo, según informó Beller a este medio, se sospecha que Cerimedo contrató a los sicarios y que les pagó en efectivo. “Una de las personas que se citó en la causa, declaró que Fernando le había pedido un préstamo de 50 mil dólares. Esta persona le dijo que solo tenía 17 mil y le dio esa plata uno o dos días antes del atentado”, explicó la víctima.

Beller sabe mucho de la vida y negocios de Cerimedo en Bolivia. Y de su pasado en Argentina también. Espera un hijo suyo. Está embarazada de más de un mes. Y convivía con él. En diversas declaraciones públicas, la abogada boliviana afirmó que tiene material que compromete al consultor argentino. Llegó a publicar un cajón, supuestamente de la vivienda de Cerimedo, repleto de dinero en efectivo y con una placa de reconocimiento de la policía al consultor.

Este miércoles, por ejemplo, Beller está citada para declarar como testigo en la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo. Es un expediente tramita en la justicia de La Paz, de forma paralela al del intento de femicidio, y que se abrió a partir de sus dichos.

En el marco de esta segunda causa, por ejemplo, se realizaron allanamientos en financieras a las que el cofundador de La Derecha Diario habría estado vinculado. Fuentes judiciales de Bolivia aseguraron a El Destape que el consultor político estaría relacionado a movimientos por 400 mil dólares y 300 mil dólares, por citar solo dos hechos que están en el foco de esa pesquisa.

En otro posteo que realizó Beller en sus redes sociales, advirtió sobre su declaración como testigo en esta causa por presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo: “Voy a colaborar con la Fiscalía. Voy a ofrecer las pruebas y los elementos que estén a mi alcance. Lo voy a hacer porque respeto la ley, pero también porque tengo una razón personal, profunda y absolutamente legítima para querer que la verdad salga a la luz: Fernando Cerimedo atentó contra mi vida. Intentó cometer un feminicidio para silenciarme, para impedir que denunciara hechos anteriores de violencia y para evitar que hiciera públicos los conocimientos que había adquirido durante nuestra convivencia sobre hechos e irregularidades en la administración de la cosa pública”.

En la misma sintonía, resaltó que ella no fue cómplice de ningún delito y aseguró: “Lo que conozco de determinadas circunstancias lo conozco de manera referencial, porque me fue manifestado por el propio Fernando Cerimedo durante nuestra relación de pareja y convivencia, como se podrá comprobar con la prueba que ofreceré”. “Precisamente por eso he decidido poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes”, agregó.

Mensajes comprometedores

Los mensajes que difundió Beller sobre el presunto interés de Cerimedo por contactarse con quienes tenían el celular robado se suman a otros que comprometen –y mucho- al consultor político argentino, que también fueron hallados en su celular secuestrado –y peritado-, según la denunciante.

El jueves pasado, por ejemplo, el abogado de Beller, Jerjes Justiniano, aseguró que Cerimedo “estaba buscando quien elimine a la señora Nadia”. “Se ha hecho una pericia informática (sobre el celular secuestrado) donde se puede ver que él ya estaba buscando y tiene conversaciones con algunas personas donde pide y dice que Nadia ha llegado muy lejos y donde dice muy claramente que hay que eliminarla”, indicó el letrado de Beller. Justiniano se refirió a la pericia informática que los investigadores ordenaron realizar sobre el celular Samsung S-24 secuestrado a Cerimedo.

En la misma sintonía, según trascendió en medios de Bolivia -como DTV-, en otro presunto mensaje extraído del celular de Cerimedo se lee: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”. Sería un mensaje escrito por Cerimedo.

El último viernes también se conocieron otros supuestos mensajes que reflejan que un contacto le habría pasado al exasesor de Milei información casi minuto a minuto del ataque a su pareja. “Hermano en este momento le dispararon”, se lee en uno de los presuntos mensajes que habría recibido del contacto agendado como “ECG” y que ahora fue retomado por Beller.

El medio DTV realizó un informe donde brinda detalles de los intercambios que habría mantenido Cerimedo con “ECG”. Entre esos presuntos mensajes también se destaca el que dice: “Tenemos el teléfono por si acaso”. El mismo medio informó que hay diversos registros de llamadas eliminadas entre esa persona y Cerimedo el día del ataque a Beller.

El expresidente Evo Morales se hizo eco de esta última información y afirmó desde su cuenta en X que ECG. sería el teniente coronel “Erick Correa González, jefe de inteligencia de la F.E.L.C.N, que informaba a Cerimedo minuto a minuto del atentado contra Nadia Beller”. La F.E.L.C.N es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. No está comprobado aún en la causa que el presunto contacto de Cerimedo sea ese agente. Pero Beller cree lo mismo.

La acusación por intento de femicidio

La situación judicial de Cerimedo es muy complicada en Bolivia. Los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijeron, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal y contra la Vida, lo imputaron formalmente y de forma provisional por el delito de “Feminicidio en grado de tentativa”. Consideraron que “los hechos y los elementos materiales” que nutren la causa son suficientes para avanzar con esa acusación. Se trata de un delito que tiene una pena de 20 años de prisión en Bolivia. Y el 21 de agosto el juez Wilson Espada en una audiencia cautelar determinó que quede detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por hasta 180 días, mientras avanza la investigación en su contra.

De acuerdo a los fiscales, Cerimedo planificó el asesinato de Beller. “Toda vez que, motivado por un desmedido sentimiento de control y dominio, bajo el pretexto de requerir información y ofreciéndole falsamente seguridad con escoltas, el hoy imputado tomó la determinación criminal de planificar y coordinar minuciosamente un atentado contra su pareja, Nadia Shirley Beller Delgadillo”, sostuvieron los fiscales en la imputación que realizaron el 19 de agosto y a la que accedió El Destape.

Para Rodríguez Cuevas y Aguilera Lijeron, el ex asesor de Milei engañó a Beller para que acuda al hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra con el señuelo de recibir una supuesta información que le brindarían sobre el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Apenas ella salió del hotel el lunes 17 de agosto a las 20 para encontrarse con quien supuestamente le brindaría datos sobre un abuso de Morales a una nena de 13 años, dos sicarios que estaban en una moto disfrazados de repartidores de una aplicación le dispararon a quemarropa, a muy corta distancia. La abogada de 33 años recibió diversos impactos de bala y se hizo la muerta, según narró, lo que le ayudó a salvar su vida de milagro.

Para los fiscales y la propia Beller, Cerimedo fue clave para que se concretara el atentado: sostienen que fue quien le insistió que concurriera a la cita, le prometió una custodia que nunca tuvo y monitoreó el ataque desde La Paz, donde se encontraba como coartada.

Según Rodríguez Cuevas y Aguilera Lijeron, Cerimedo “con la finalidad de exponerla y facilitar su ubicación, la persuadió (a Beller) sistemáticamente desde el 7 de agosto para que se dirigiera al hotel Swissôtel Santa Cruz de la Sierra, aprovechándose de su condición de pareja y de madre del hijo que lleva en el vientre (cursando un embarazo de cuatro semanas) para ganarse su confianza y anular cualquier resistencia; acto continuo, manteniendo constante comunicación y girándole directrices remotas mientras él estaba a distancia en la ciudad de La Paz para asegurar su coartada, propició y concertó el escenario propicio para que terceros (sicarios) la interceptaran y le dispararan, atentando directamente contra su vida y la de su gestación”.

A juzgar por la información que guarda el celular de Cerimedo y las nuevas causas que pueden abrirse en la Justicia de Bolivia, la trama que rodea al cofundador de La Derecha Diario en el país vecino seguirá sumando capítulos. Es probable que algunos tengan coletazos directos en la Argentina.