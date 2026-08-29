Cerimedo, la pista cripto: investigan movimientos por millones de dólares

El hecho ya es materia de análisis judicial, según pudo constatar El Destape de fuentes del Ministerio Público Fiscal de Bolivia.

La detención del consultor político Fernando Cerimedo en Bolivia, acusado de intento de femicidio de su pareja Nadia Beller en el país vecino, derivó en una investigación que pone la lupa en movimientos millonarios con criptoactivos. La clave de este nuevo capítulo que involucra al exasesor del presidente Javier Milei surgió de su celular, secuestrado y peritado por la Justicia, donde se halló la dirección de una “cold wallet” vinculada a otras cuentas cripto que, según denuncian en Bolivia, movieron millones de dólares.

La caída de Cerimedo, actualmente detenido en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra, puede derivar en la revelación de una gran trama de corrupción que ponga en jaque al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y hasta tener coletazos en la Argentina. A las denuncias de hechos de corrupción que prometió revelar Beller y que ya provocaron la apertura de una causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito (allí también se pidió su detención por 180 días, pero en un penal de La Paz) se suma ahora el hallazgo en el celular del cofundador de La Derecha Diario y hombre fuerte del gobierno de Rodrigo Paz, que dio a conocer el senador Leonardo Roca, del partido “Libre”. El hecho ya es materia de análisis judicial, según pudo constatar El Destape de fuentes del Ministerio Público Fiscal de Bolivia.

En diálogo con este medio, el senador Roca, explicó: “Estoy terminando un memorial con todo lo trabajado, que surge a partir de la detección en el celular de Cerimedo de una billetera de paso en la que se movieron 66 mil dólares en 6 meses. En las próximas horas presentaré la investigación ante el fiscal de la causa por enriquecimiento”, afirmó. Según indicaron a este medio, el tema ya está siendo materia de análisis judicial. “El foco de mi investigación son las cuentas a las cuales Cerimedo enviaba dólares cripto periódicamente. Hay una cuenta de 24 millones de dólares, otra de 8,5 millones de dólares y otra de 2 millones de dólares”, agregó el denunciante a El Destape.

La pista cripto: qué reveló el peritaje al celular de Cerimedo sobre millonarias transferencias

Según pudo reconstruir este cronista tras contactar a especialistas en materia cripto, la cuenta que figura en el celular de Cerimedo se creó el 15 de mayo de 2025 y tenía movimientos hasta el 26 de agosto, es decir, sigue activa incluso después de la detención del consultor político, por lo que no está claro que sea de su propiedad.

De acuerdo a Roca –vinculado políticamente al espacio de Jorge “Tuto” Quiroga–, “están identificadas las cuentas de origen de los fondos que nutrieron a la ‘cold wallet’” que estaba en el celular de Cerimedo. “Esos fondos no eran guardados, sino transferidos de manera periódica a 10 cuentas distintas. Mandaba lo que le llegaba a esa cuenta. La cuenta detectada en el celular de Cerimedo es una cuenta de recepción de cripto. De ahí era reenviado a otras cuentas”, afirmó.

El denunciante explicó que en el informe sobre el peritaje del celular de Cerimedo, que se hizo en el marco de la causa por intento de femicidio de Beller, “aparece el registro de una billetera digital (cold wallet)”. “Ese dato, cruzado con la cadena de bloques pública, me permitió reconstruir la ruta completa del dinero”, indicó.

En esta línea, el senador Roca precisó en sus redes sociales: “En 6 meses esa wallet movió US$ 44.100 hacia 46 destinos distintos, sin acumular saldo en ningún momento; hoy tiene apenas US$ 9. Ese patrón, dispersar constantemente sin retener fondos, es el que la literatura antilavado (GAFI) identifica como ‘layering’: fraccionar el dinero para dificultar su rastreo. Siguiendo la cadena, esa billetera conecta con una red de 10 wallets vinculadas que, en anillos sucesivos, terminan en un grupo reducido de direcciones con perfil de exchange, que en el mismo período movieron hasta US$ 132,8 millones”.

¿Por qué Cerimedo tenía anotado en su celular una cold wallet? ¿Para qué la utilizaba? ¿Tiene relación con la financiera que fue allanada en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene por protagonista al consultor argentino? Son algunos de los interrogantes que deberá despejar la justicia de Bolivia en ese expediente, donde Beller fue citada como testigo y pidió ser tenida como testigo protegido.

Negocios bajo sospecha: la hipótesis de los contratos de hidrocarburos y las firmas vinculadas

El senador Roca asegura que algunas de las cuentas vinculadas a la que figura en el celular de Cerimedo “podría estar relacionada con la trama de los hidrocarburos”. Determinar esto será parte de la investigación judicial. Pero la afirmación de Roca no es azarosa. Según denunció Nadia Beller, Cerimedo recibía “comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas”. Y en la Argentina, Natalia Basil, la esposa o exesposa de Cerimedo (no está claro cómo es su vínculo aún), estaba relacionada con diversas sociedades, entre ellas, dos vinculadas al rubro hidrocarburífero. Una es Patagonia Energy Holding SA, en la que está asociada con Roque Cambareri y Vicente Quintanal. Beller mencionó en sus denuncias mediáticas a un “Vicente”, vinculado a Cerimedo. Todo indica que es Quintanal. Según se desprende del Boletín Oficial, Patagonia Energy Holding SA se constituyó en 2024 y tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o subcontratando a terceros, en el país o en el exterior, actividades del área petrolera, minera y de energías tradicionales y alternativas.

La otra firma relacionada con el rubro hidrocarburífero a la que aparece relacionada Basil es Australis Energy Group SRL. En esta sociedad, los únicos dos socios son Basil y Quintanal. La razón social de esta empresa, creada en 2025, es similar a la de Patagonia. El Destape intentó contactar a Natial Basil en diversas ocasiones en los últimos días, pero al cierre de esta nota no había respondido los mensajes.

Para el denunciante Roca, los movimientos cripto que asocia a Cerimedo podrían estar relacionados con el lavado de activos: “En mi país las casas de cambio se ocupan de lavar el dinero. Se estila llevar la plata en efectivo y la casa de cambio paga en usdt (dólar digital) con billeteras frías”, afirmó el senador a El Destape. Uno de los procedimientos judiciales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito fue justamente en una financiera ubicada en la zona de Calacoto, La Paz.

Según reconstruyó El Destape de fuentes judiciales, se investigan movimientos adjudicados a Cerimedo en esa financiera. El foco está en dos movimientos de 400 mil dólares y 300 mil dólares, de acuerdo a fuentes con acceso al caso. “En la financiera investigada hay certeza de movimientos económicos sospechosos. Hubo transferencias que pueden vincularse con Cerimedo. Pueden ser cripto. Se está investigando”, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Bolivia a este medio.

Cuando se realizó ese procedimiento en la mentada financiera, el representante legal de la casa de cambios, el exmilitar Fritz Junior Gironda Aquize, se dio a la fuga. Según las crónicas periodísticas, todo indica que con 700 mil dólares, algo que su abogado desmiente, según indicaron fuentes judiciales. Gironda Aquize ahora cumple prisión preventiva, al igual que su esposa, en el marco de este proceso.

Uno de los fiscales de esta causa por enriquecimiento ilícito, Miguel Cardozo, dijo a los medios que el Ministerio Público requerirá 180 días de arresto preventivo para Cerimedo en la cárcel Chonchocoro de La Paz. El consultor político ya cumple una detención de ese mismo lapso de tiempo en el penal de Palmasola, Santa Cruz, en el marco de la causa de intento de femicidio.

Acusan a Cerimedo de vínculos con narcos

A la causa por intento de femicidio y a la de enriquecimiento se sumó un nuevo expediente contra el exasesor de Milei en Bolivia por posibles vínculos con narcos. Se trata de una investigación que se abrió de oficio en el departamento de Beni. ¿El disparador? Los dichos de Beller, quien afirma que Cerimedo quiso asesinarla para silenciarla porque sabe muchas cosas.

El fiscal boliviano Alexander Mendoza afirmó en declaraciones públicas que la nueva causa hace foco en una posible actividad narco con protección oficial en el municipio de Santa Ana, en el departamento del Beni.

Mendoza afirmó que el caso fue iniciado por la Unidad de Sustancias Controladas y apunta a la presunta “protección que se estaría dando en el municipio de Santa Ana a vuelos irregulares". Esto surge a partir de declaraciones de Beller, quien en entrevistas afirmó que se habría utilizado la instalación de dispositivos GPS en avionetas para controlar operaciones aéreas y permitir vuelos con cargas ilícitas. "Su excusa (por Cerimedo) era que liberaba las avionetas para ponerles radar y luego bajarlas. Nunca me aceptó que recibió dinero por corrupción, sino de manera disimulada para ponerles radar", había dicho Beller en declaraciones a la prensa.

El fiscal Mendoza remarcó que "de ser cierto y comprobable con elementos de convicción (lo que dijo Beller), se estaría demostrando que tanto funcionarios públicos como civiles estarían dando cobertura al narcotráfico y a vuelos irregulares".

Otro dato por el que Beller vincula a Cerimedo con la trama narco es el intercambio de presuntos mensajes que mantenía con un contacto agendado como ECG mientras se daba el atentado contra su pareja. El viernes pasado se conocieron supuestos mensajes que reflejan que ese contacto le habría pasado al exasesor de Milei información casi minuto a minuto del ataque a su pareja. “Hermano en este momento le dispararon”, se lee en uno de los presuntos mensajes que habría recibido de “ECG”. “Tenemos el teléfono por si acaso”, es otro supuesto mensaje que habría recibido Cerimedo. Hay diversos registros de llamadas eliminadas entre esa persona y Cerimedo el día del ataque a Beller, según el peritaje del teléfono del consultor político detenido.

El expresidente Evo Morales se hizo eco de esta última información y afirmó desde su cuenta en X que ECG sería el teniente coronel “Erick Correa González, jefe de inteligencia de la F.E.L.C.N, que informaba a Cerimedo minuto a minuto del atentado contra Nadia Beller”. La F.E.L.C.N es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. No está comprobado aún en la causa que el presunto contacto de Cerimedo sea ese agente. Pero Beller cree lo mismo.