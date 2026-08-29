El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela por el cual adquirió para su país 65 mil millones de barriles de petróleo. Según sostuvo, este entendimiento fue rubricado con la titular interina de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, y cuenta con la participación del sector privado.

"NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: ¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!", informó el mandatario estadounidense, apelando a las mayúsculas, a través de su cuenta de la red social Truth.

Según reportó, bajo su "dirección", el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, "trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta Interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 MIL MILLONES de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

El Presidente de Estados Unidos sostuvo que "esta transacción histórica DUPLICA con creces las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad".

"¡Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto trascendental. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO! Presidente DONALD J. TRUMP", cerró Trump, que en enero de este año ordenó el ataque a la nación caribeña y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

En su pelea con Canadá, Trump renombró el lago Ontario como “lago América”

Trump firmó este jueves un decreto para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario por "lago América" en los registros del gobierno estadounidense. La medida, de fuerte contenido simbólico, la anunció desde el Despacho Oval, rodeado de grandes mapas de los Grandes Lagos, y aseguró que el cambio entraba en vigencia "efectivamente de inmediato".

En el marco de la creciente tensión comercial entre Washington y Canadá, el jefe de la Casa Blanca fue este este jueves más allá y resolvió el cambio de nombre en los mapas de los Grandes Lagos. Según explicó, su administración ya presentó "todos los documentos necesarios" y notificó a los organismos correspondientes para modificar la denominación utilizada por el gobierno federal estadounidense.

“‘Lago América’ es algo que he estado considerando desde hace tiempo”, afirmó Trump en los primeros minutos de la conferencia. El mandatario incluso planteó la posibilidad de modificar también los nombres de otros grandes cuerpos de agua: "Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, solo nos falta un océano. Así que, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Tal vez cambiemos el nombre de ambos", advirtió.