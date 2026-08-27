El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario por "lago América" en los registros del gobierno estadounidense. La medida, de fuerte contenido simbólico, la anunció desde el Despacho Oval, rodeado de grandes mapas de los Grandes Lagos, y aseguró que el cambio entraba en vigencia "efectivamente de inmediato".

En el marco de la creciente tensión comercial entre Washington y Canadá, el jefe de la Casa Blanca fue este este jueves más allá y resolvió el cambio de nombre en los mapas de los Grandes Lagos. Según explicó, su administración ya presentó "todos los documentos necesarios" y notificó a los organismos correspondientes para modificar la denominación utilizada por el gobierno federal estadounidense.

“‘Lago América’ es algo que he estado considerando desde hace tiempo”, afirmó Trump en los primeros minutos de la conferencia. El mandatario incluso planteó la posibilidad de modificar también los nombres de otros grandes cuerpos de agua: "Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, solo nos falta un océano. Así que, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Tal vez cambiemos el nombre de ambos", advirtió.

El decreto ordena al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos actualizar el sistema oficial de nombres geográficos para reemplazar las referencias a Lake Ontario por "Lake America". La orden establece que el proceso deberá realizarse dentro de los próximos 30 días y contempla la modificación de mapas, documentos y comunicaciones oficiales del gobierno federal.

Sin embargo, Trump no puede obligar a Canadá ni a organismos internacionales a utilizar el nuevo nombre. El lago Ontario se encuentra entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario y es compartido por ambos países. Por eso, la decisión estadounidense tendrá efectos sobre la nomenclatura oficial de Washington, pero no implica que Canadá vaya a abandonar el nombre histórico del lago.

La decisión de Trump, un nuevo puñal contra Canadá

La decisión no llega aislada. Forma parte de una disputa comercial cada vez más dura entre Trump y el gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney. Estados Unidos impuso hace poco una seguidilla de aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, mientras Ottawa anunció medidas de represalia sobre productos estadounidenses.

Consultado sobre por qué insiste en confrontar con uno de los principales aliados de Estados Unidos, Trump volvió a cargar contra Canadá. "Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable", sostuvo, y agregó que los canadienses son "los peores con los que tratar en materia de comercio", además de calificarlos de "arrogantes".

El nuevo episodio recuerda otra de las decisiones simbólicas de Trump durante su segundo mandato: el intento de rebautizar el golfo de México como "golfo de América". En ambos casos, la Casa Blanca puede imponer la denominación dentro de la administración federal estadounidense, pero no tiene capacidad para determinar cómo deben llamar esos lugares Canadá, México u otros países.