Un diputado chileno presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, por sus presuntos vínculos con campañas del presidente chileno José Antonio Kast y por el posible uso de una granja de bots para intervenir en el debate político. El pedido apunta especialmente a determinar si existieron delitos informáticos y qué alcance tuvieron las operaciones atribuidas al consultor.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia desde el 18 de agosto, acusado del supuesto intento de femicidio contra su expareja Nadia Beller. A partir de su arresto, una investigación detectó una estructura de cuentas automatizadas en su departamento que habría sido utilizada para amplificar contenidos políticos para partidos de la derecha regional, al parecer entre ellos Chile.

La denuncia contra Cerimedo en Chile

El diputado socialista Juan Santana fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía chilena. Su objetivo es determinar el alcance de las maniobras en redes sociales y "su eventual impacto sobre el debate político", aunque el uso de bots, por sí mismo, no constituye un delito en el país trasandino.

Para fundamentar su presentación, Santana aportó antecedentes sobre la actividad de Cerimedo en Chile desde 2020. Entre ellos aparece la difusión de una encuesta elaborada por su consultora Numen sobre el proceso constitucional y el trabajo realizado para la organización "Casa Común por el Rechazo".

En abril de 2022, además, se constituyó legalmente la sociedad Numen SpA junto al abogado chileno Enrique García. Meses después, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional, Cerimedo publicó en sus redes: "Se festeja, durísimo trabajo".

Las acusaciones por las campañas en redes

La presentación también apunta a la posible participación del consultor en campañas negativas contra dirigentes políticos. Santana mencionó operaciones realizadas en distintos países y sostuvo que Cerimedo tuvo participación en campañas vinculadas con Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el presunto vínculo con el actual presidente chileno José Antonio Kast. Santana citó declaraciones del diputado bonaerense Agustín Romo, exdirector digital de la campaña de Milei, quien afirmó públicamente que Cerimedo trabajó para campañas de Kast.

El legislador chileno también pidió investigar una presunta operación coordinada en X contra Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, ambos dirigentes de la derecha chilena. En el caso de Matthei, circularon contenidos que la acusaban, entre otras cosas, de padecer Alzheimer.

Qué pasó con las cuentas de los bots

Matthei había denunciado durante la campaña presidencial que sufrió un "ataque sistemático" por parte de sectores republicanos. Según su relato, las operaciones incluyeron acusaciones sobre su posición política y videos editados hasta llegar a las publicaciones que cuestionaban su estado de salud.

La denuncia de Santana advierte que, entre el 18 y el 20 de agosto, después de la detención de Cerimedo, numerosas cuentas vinculadas a esas operaciones fueron desactivadas. Por eso, pidió asegurar cuanto antes su registro y trazabilidad para evitar que la información desaparezca de la plataforma.

El diputado también remitió antecedentes al Servicio Electoral chileno y al Ministerio del Interior. Busca conocer si organismos estatales contrataron servicios de asesoría digital en el extranjero y transparentar los contratos de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones.