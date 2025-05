A apenas cinco días de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el exmandatario Mauricio Macri volvió a hacerle pasar un mal momento en vivo a Silvia Lospennato, quien encabeza la lista de legisladores porteños por el PRO. El titular del partido amarillo reveló que la diputada lo "llamó llorando" para decirle que quería dejar la política, tras la caída de Ficha Limpia en el Senado.

"Me llamó llorando, diciéndome 'me quiero ir, basta, la política no tiene sentido'", indicó Macri en una entrevista en TN, al referirse a los momentos posteriores que vivió Lospennato. La diputada, visiblemente incómoda, le pidió que no de detalles de sus conversaciones privadas. "Bueno, dejá de contar eso", deslizó Lospennato, entre risas que intentaban alivianar el momento tenso. Frente a esto, Macri le tocó el brazo y le contestó: "Silvia, eso es humano".

Al instante, el líder del PRO insistió en dar detalles. "No puede permitirse tener un momento. Cuando uno lucha tanto, de golpe ve que desde la oscuridad la vuelven a bloquear", decía Macri y la interrumpía a Lospennato, quien intentaba dar su versión.

La semana pasada, Macri también le había hecho pasar varios minutos de incomodidad a la diputada diciendo que "va a ganar Santoro" en las próximas elecciones. "Lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros"., agregó. Con cierta molestia, Lospennato lanzó: "No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe".

Macri le soltó la mano a Milei por sus dichos sobre Ficha Limpia

El exmandatario cargó contra el presidente Javier Milei luego de que atribuyera el fracaso del proyecto de ley Ficha Limpia a un supuesto pacto entre Cristina Kirchner y el partido amarillo. "Es una alucinación seria, me ha provocado una tremenda desilusión porque no se puede decir cualquier cosa", sostuvo Macri en diálogo con Radio Rivadavia y profundizó: "Es para reflexionar qué está pasando en Argentina, para dónde estamos yendo".

Al dar su visión sobre la gestión de Milei, Macri expresó: "El equilibrio macroeconómico al cual estamos apuntando es la base. No llegaste a ningún lugar con el equilibrio macroeconómico".

"Después de eso, tenés que tener República. Tenés que tener institucionalidad, tenés que tener gente respetada, con trayectoria, fijando las reglas del juego. Y eso es lo que buscaba Ficha Limpia, evitarse que aquel que tiene que invertir en la Argentina vea que los que van a definir las reglas en el Congreso sobre su inversión son todos tipos con causas judiciales probadas", profundizó el ex presidente.