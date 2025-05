El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que atribuyera el fracaso del proyecto de ley Ficha Limpia a un supuesto pacto entre Cristina Kirchner y el partido amarillo. "Es una alucinación seria, me ha provocado una tremenda desilusión porque no se puede decir cualquier cosa", sostuvo Macri en diálogo con Radio Rivadavia y profundizó: "Es para reflexionar qué está pasando en Argentina, para dónde estamos yendo".

Al dar su visión sobre la gestión de Milei, Macri expresó: "El equilibrio macroeconómico al cual estamos apuntando es la base. No llegaste a ningún lugar con el equilibrio macroeconómico".

"Después de eso, tenés que tener República. Tenés que tener institucionalidad, tenés que tener gente respetada, con trayectoria, fijando las reglas del juego. Y eso es lo que buscaba Ficha Limpia, evitarse que aquel que tiene que invertir en la Argentina vea que los que van a definir las reglas en el Congreso sobre su inversión son todos tipos con causas judiciales probadas", profundizó el ex presidente.

Lospennato, sobre el PRO: "Vamos a volver a crecer"

Al lado de Macri estuvo la diputada nacional del PRO y candidata a legisladora porteña, Silvia Lospennato. "Vamos a volver a crecer", aseguró sobre el PRO, después de la salida de importantes referentes del partido, como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. "Mauricio hizo un montón, aportó un montón, pero lo mejor que hizo fue formarnos", continuó.

"El Presidente tiene un mandato de cambio que nosotros no tuvimos y queremos que lo aproveche", expresó Lospennato. "La gente tiene que tener la oportunidad de ver que, ahora que ya sabe que el orden macroeconómico era necesario, que nuestro partido ofrece otra cosa", insistió. En la misma línea, la postulante del PRO, enfrentada con el Gobierno por la caída de Ficha Limpia en el Senado, opinó: "Para mí es muy importante la verdad frente al que miente".

Además, repudió la denuncia judicial que el Presidente hizo contra los periodistas Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa. "Los jueces tienen que rechazar in limine esto. Necesitamos que cada uno se haga cargo de la parte que le toca en la Argentina", opinó en la entrevista con Baby Etchecopar."