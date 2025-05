Por qué Milei está en contra de Ficha Limpia

Javier Milei está en contra de Ficha Limpia. Él y su entorno tienen argumentos contundentes y de sobra para salir a manifestarse contra esa ley. Pero el Presidente quedó encerrado en una agenda del PRO que puede costarle caro en medio de la interna que se define este domingo en las elecciones porteñas.

Los libertarios justifican en off su oposición a Ficha Limpia basados en varias cuestiones. Una es la libertad de elegir. Algo así como la libertad del mercado pero político. "Cualquiera debería competir. Votarlo o no es una decisión libre de cada individuo", afirman los estrategas libertarios en privado hace meses desde que el macrismo le plantó esta agenda allá por octubre del año pasado.

Es una cuestión ideológica y filosófica para el mileísmo: hay que votar al que sea, la gente tiene que tener libertad para elegir. "Si son chorros y la gente los rechaza que no los vote, ya está, fácil", dijo ante El Destape hace semanas con énfasis una funcionaria de Gobierno que día a día gana cada vez más poder en la Casa Rosada. Este portal viene contando desde febrero que esta administración no quería que este proyecto prospere.

Milei opina lo mismo. Santiago Caputo opina lo mismo. Los referentes libertarios opinan lo mismo. De hecho, pensaban igual con los casos Jair Bolsonaro y Donald Trump, cuando jueces de Brasil y Estados Unidos decidieron si podían o no ser candidatos. El Gobierno lo rechazó ese hecho que hizo carne en su Twitter el Gordo Dan hace meses. Consideran que el caso Cristina Kirchner es igual.

Pero esta vez Milei no fue genuino, no se animó a dar su filosofía libertaria al público y perdió. Todo quedó en conversaciones en off the récord. Y Mauricio Macri lo encerró.

A este cronista no le consta que haya existido el llamado entre Milei y Carlos Rovira, el líder político de Misiones que dio la orden de dar de baja la ley en el Senado con los dos votos de sus senadores. Pero sí que fue "un acuerdo entre cúpulas", entre la Rosada y el rovirismo.

Misiones le votó todo a favor al Gobierno. Todo desde su comienzo. Incluso en esa misma sesión se opuso a la citación de Karina Milei y Luis Caputo a declarar a la Cámara Alta. Esta vez también votó a favor del Gobierno: o sea, digamos, en contra de Ficha Limpia, tal cual el deseo de Milei.

El mundo libertario además está en contra de Ficha Limpia por el temor el futuro de Milei y sus candidatos. Comodoro Py no lo manejan los libertarios. Todo lo contrario. El que sigue pisando fuerte es Macri. Su candidata fue enfática desde la caída de la ley hasta hoy: el proyecto estuvo hecho para proscribir a CFK. Y además, para peor, Silvia Lospennato, en una campaña vergonzosa, salió a reclamar y preguntarse por qué este Gobierno no denunció a ningún funcionario de la anterior gestión del Frente de Todos. Un sincericidio.

Milei y el PRO de Macri se juegan en las últimas horas el voto antikirchnerista. Un hombre del PJ porteño histórico graficó ante El Destape lo que está ocurriendo en la interna de la derecha: "El macrismo en la Ciudad siempre tuvo dos pilares: gestión y antikirchnerismo. Hoy no tiene ninguna de las dos".

Por eso el macrismo aprovechó, lo encerró a Milei en las horas previas a la interna del domingo que definirá el año electoral y las alianzas del PRO y LLA y ahora no tiene salida el Presidente.

Milei tuvo que salir a inventar un cuento: que CFK y Macri habían hecho un pacto. Falso. La propia Lospennato salió a responderle con un video en redes sociales: “Un pacto entre Macri y Cristina Kirchner es lo menos creíble que escuchamos en años”. El PRO tiene todo para ganar esa discusión. El propio Macri tuiteó: "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita".

Habrá que ver si esto se traduce en votos el domingo. Por ahora casi ninguna encuesta muestra a los amarillos arriba de los violetas. En Casa Rosada dicen que están peleando el primer puesto palo y palo con Leandro Santoro.

Por otro lado, hay un tercer ítem para que los libertarios estén en contra de Ficha Limpia. Se trata del acuerdo judicial con el peronismo. El Gobierno necesita de los senadores del PJ y los que también responden a CFK para cambiar la composición de la Corte Suprema (ampliarla), sumar 150 jueces y fiscales en la justicia federal y renovar al Procurador General de la Nación. Todo eso está arriba de la mesa. Y la ley para proscribir a Cristina Kirchner también jugó ahí.

Sin embargo, ni CFK ni el peronismo ni Macri tuvieron nada que ver con la decisión de los misioneros de voltear Ficha Limpia. Fue toda de Milei y su entorno con un aliado clave que siempre es oficialista y da gobernabilidad.

El Gobierno ahora intenta armar un relato y demostrar que en verdad Rovira siempre estuvo en contra de Ficha Limpia porque no quiere que un juez decida los candidatos. Un relato que puede ser verídico porque justamente es tal cual lo que piensan el Presidente y su riñón político.