Milei se despegó de las denuncias de un pacto y culpó a Macri y CFK: "Para mi hicieron un acuerdo"

En medio de versiones y denuncias de un presunto pacto para hacer caer la aprobación del proyecto de ley macrista de Ficha Limpia, el presidente Javier Milei buscó cambiar el foco de atención este lunes y ponerlo sobre los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. "Para mi hicieron un acuerdo entre Macri y Cristina para ir en contra mío. No estaban los votos", sostuvo el mandatario en una entrevista y calificó como "una burda mentira" las versiones que sostienen que fue él quien conspiró para que la iniciativa fracasara en el Senado.

En la entrevista con el canal Telefe, se despachó contra todos: el macrismo, el kirchnerismo y el periodismo que denunció un presunto pacto con el gobierno de Misiones para que dos senadores oficialistas votaran en contra del proyecto de ley. "El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (a Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos", bramó.

Desde el PRO, la candidata porteña y autora del proyecto de ley de Ficha Limpia, Lospennato, salió rápidamente a contestarle. "Me provoca risa. Cuando uno no puede explicar...cambian cada dos minutos la versión. La gente no come vidrio. Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO, que lidera Mauricio Macri. Nos hemos enfrentado hace casi 20 años al antikirchnerismo", sostuvo en una entrevista con CNN radio y agregó: "Roza el ridículo semejante aseveración".

Y continuó en sus críticas contra el oficialismo de Milei: "Se comprometieron con los argentinos a sacar la ley de Ficha Limpia y no cumplieron porque no pudieron, no quisieron, no supieron, pero defraudaron a los argentinos".

La explicación de un ministro de Misiones

En medio de los cruces públicos, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, publicó un extenso tuit para explicar la posición que asumió el gobierno provincial en la votación del proyecto de ley de Ficha Limpia. "Orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación, el gobernador Carlos Rovira, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut silenciosamente rechazaron una Ley creada a la medida del macrismo, dirigentes que paradójicamente en sus 17 años de gobierno nunca impulsaron una Ley similar en la ciudad de Buenos Aires. Los misioneros priorizamos la agenda nacional que realmente nos importa", tituló el funcionario su extenso texto y escribió: "Los misioneros tenemos nuestra propia agenda y nuestras propias preocupaciones, como la situación de la yerba mate, el comercio fronterizo, la Hidrovía, el Régimen de Zona Aduanera especial, entre otros, que son los temas que nos interesan y no aquellos que algunos dirigentes porteños pretenden imponernos".

"Frente a esta operación de Mauricio Macri, que con la Ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata –Silvia Lospenatto, autora del proyecto– en la contienda legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo. Pero tampoco fue por simpatía hacia Cristina Fernández, que recordemos ordenó intervenir el PJ local porque estaba adherido al Frente Renovador, algo que manifiesta claramente que no se trató de una operación con ese sentido. Con el rechazo de esta Ley hecha a la medida de los intereses de la dirigencia porteña, la renovación misionera señala un camino político esperanzador en tiempos de confusión y alta fragmentación de las identidades partidarias", continuó.