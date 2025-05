Milei confirmó que denunció a Ari Lijalad por banalizar el Holocausto

El presidente Javier Milei afirmó que denunció al periodista de El Destape Ari Lijalad por haber supuestamente violado el IHRA, la alianza internacional de países que promueven la lucha contra la banalización de Holocausto.

"A los dos primeros (en referencia a Lijalad y Carlos Pagni) los denuncié por violar el IHRA. Argentina es uno de los 50 países que tiene firmado el IHRA, que implica la banalización del Holocausto. No podés tratar de nazi a una persona, eso es delito", señaló el Presidente en una entrevista que brindó a Mariana Brey en Telefe.

"Con Canosa la cosa es mucho más complicada porque hay malicia. Usa una mentira que es la venta de candidaturas (en 2023). Todo humo, pero Canosa repite esta mentira, con lo cual es real malicia", aseguró.

Milei agregó que el periodismo en general dijo que "tengo una relación incestuosa con mi hermana (Karina Milei), que tengo sexo con mis hijitos de cuatro patas, o sea que soy zoofílico, me acusaron de homofóbico y de nazi".

Qué dijo Milei sobre la afirmación de que habló con Rovira para que se cayera Ficha Limpia

Por otra parte, Milei dijo que es "mentira" que haya hablado con el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para que se cayera el proyecto de Ficha Limpia en el Senado. "Es mentira", dijo al ser consultado sobre su supuesta charla con Rovira. "Ese proyecto llevaba mi nombre. Me rompí el alma por ese proyecto, que corregí tras el proyecto lleno de errores de Silvia Lospennato".

Además, acusó al PRO al afirmar que "los amarillos que tanto se quejan, hace 17 años que gobiernan CABA y no la tienen" a la ley de ficha limpia en el distrito. "Son unos mentirosos permanentes", agregó Milei en referencia al partido de Mauricio Macri.

El mandatario también apuntó contra Clarín, quien difundió originalmente la noticia de su supuesta charla con Rovira. "No es un on ni una declaración en off, sino que según alguien del entorno le dijo a alguien que le contó al periodista. Y los impresentables de Clarín lo ponen en tapa y se suman a la campaña de los amarillos", señaló.

Milei llegó a mostrarle su aparato celular a su entrevistadora, Mariana Brey, para que ella compruebe que no tenía ningún llamado con Rovira y que tampoco lo tiene agendado entre sus contactos, pese a que Whatsapp da la opción de borrar ambos registros.

"Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. El único que puedo soy yo. Cristina logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí", consideró respecto al fracaso del proyecto en el Senado. Y se refirió a la posibilidad de "judicializar a los que mintieron".

Además, admitió que no habla directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando Brey le preguntó si en su celular alternativo, que usa para contacto con jefes de Estado extranjeros, tenía el contacto de Trump, Milei respondió: "No. Igual estoy usando mucho más las comunicaciones con Cancillería".

El posible viaje para la asunción del papa León XIV

Además, Milei se refirió al papa León XIV, sucesor del papa Francisco. Pese a que ya había confirmado que viajaría a su asunción, el próximo domingo 18 de mayo, ahora evitó reconfirmarlo al señalar que "tenemos la intención de viajar", pero sin ser asertivo al respecto. La complicación se debe a que la fecha coincide con las elecciones legislativas en CABA, en las que el Presidente quiere acompañar a su candidato, Manuel Adorni.

Sobre León XIV, dijo que "lo que nos parece interesante es un Papa que está en Occidente y es de Estados Unidos. Hay que dejarlo trabajar". De este modo, no se refirió a su reivindicación de la cuestión social en la Iglesia, como dijo el propio pontífice el fin de semana al resaltar la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII.

Qué dijo Milei sobre la posibilidad de su reelección

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser reelecto en 2027, Milei dijo: "Es un proceso muy largo en el que Argentina será grande nuevamente. Si los argentinos deciden que debo seguir un período más, lo voy a hacer".

"Estamos construyendo una herramienta para que esto sea más allá de Milei. Cuando yo termine, sea en uno o dos mandatos, me iré a vivir en medio del campo con mis perros y me dedicaré a dar conferencias y no me ven más", agregó.

Sobre Victoria Villarruel, afirmó que "ella es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad. Por eso el distanciamiento, dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo de 2024"