Ataque de Milei contra El Destape: quiere meter preso a Ari Lijalad

El presidente Javier Milei denunció a Ari Lijalad por los supuestos delitos de injurias y calumnias luego de que el periodista de El Destape publicara en una nota que tiene "el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos". El jefe de Estado le había pedido el jueves al tuitero Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- que le entregara una lista con nombres de periodistas para "meter en cana". La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 a cargo de Daniel Rafecas. Milei también denunció este viernes a Viviana Canosa y Carlos Pagni.

"Los dichos del querellado que se refieren a mi persona encuadran en los delitos tipificados en los arts. 109 y 110 (calumnias e injurias) del Código Penal, toda vez que Lijalad me atribuye la comisión de ciertos delitos, afectando gravemente mi honor y reputación", sostiene la denuncia presentada por Milei con la asesoría del abogado Francisco Oneto.

La nota de Lijalad lleva el título "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi". En la publicación, el periodista alertó por "el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto" que lleva adelante el gobierno nacional. "Este odio que Milei incentiva contra un genérico ´los periodistas´ se suma al discurso nazi donde el que piensa distinto es un virus o una bacteria que hay que extirpar de la sociedad para que deje de ser un parásito que limita su crecimiento económico", sostuvo.

En la denuncia, Milei acusa que la publicación vulnera "el honor subjetivo, al asociar mi figura con prácticas genocidas aberrantes afectando mi honra; y el honor objetivo, al menoscabar mi reputación pública ante la comunidad mediante dichas afirmaciones difamatoria".

La denuncia después del ataque a Roberto Navarro

La acusación de Milei ocurre luego de que una persona golpeara al director de El Destape Roberto Navarro en el lobby de un hotel. El ataque le provocó un hematoma en la cabeza, por lo que debió quedar internado en observación por 48 horas. Al ser una persona anticoagulada y tras sufrir un accidente isquémico en febrero de 2015, el golpe tuvo un riesgo de vida para Navarro.

El día anterior al ataque, el presidente Milei había publicado un tweet con las mismas palabras que utilizó uno de los agresores: "Periodistas mentirosos". En el posteo, Milei utilizó un lenguaje violento, al igual que ya lo hizo contra la comunidad LGBTI+, las mujeres, artistas y los dirigentes políticos que no condicen con su línea política. Luego de no llegar a la despedida a cajón abierto del Papa Francisco en el Vaticano, Milei volvió a cargar contra la prensa al afirmar que "la gente no odia lo suficiente a los periodistas", la misma oración que expresó el mandatario antes del cobarde ataque.