Con el apoyo de la CGT, los jubilados vuelven a marchar al Congreso

Las organizaciones de jubilados que se movilizan todas las semanas volverán a marchar al anexo del Congreso este miércoles por la tarde. En esta ocasión, participará de la protesta la Confederación General del Trabajo (CGT), en la antesala del paro general del jueves y con la incertidumbre por si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich acatará o no la resolución de la Justicia que ordenó que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo del operativo.

Hace unas semanas, la CGT convocó a un nuevo paro general, el tercero desde que Javier Milei es presidente, para el jueves 10 de abril. Si bien el paro es por 24 horas, la acción sindical es por 36 horas, ya que acompañarán a los jubilados al anexo del Congreso, tras semanas con represión de las fuerzas de seguridad.

"El recorte de beneficios como los medicamentos para jubilados es un ejemplo claro de la insostenibilidad de las políticas actuales", expresó el cosecretario de la CGT Héctor Daer en diálogo con Infobae en Vivo al explicar, entre otros motivos, por qué marcharán junto a las organizaciones de jubilados.

En un comunicado, las organizaciones explicaron que sus principales reclamos son la salida de "Bullrich y su protocolo represivo", "aumento de haberes", "aumento para jubilaciones acordes a la canasta del adulto mayor", "devolución de los medicamentos", "restitución del 100% de descuento para medicamentos del PAMI", una "nueva ley de moratoria previsional" y "prórroga" de la ley de moratoria actual para que "millones de trabajadores puedan acceder a una jubilación digna".

Entre otros sectores, los jubilados convocaron a "organizaciones de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras de sindicatos, movimientos piqueteros, docentes, estudiantes, periodistas, medios de comunicación, fotoperiodistas, hinchas de fútbol, asambleas barriales y a toda la sociedad" para que los acompañen en esta nueva protesta.

A pesar de la prohibición de aplicar el protocolo, Bullrich desconoce el fallo

El domingo, el juez Roberto Andrés Gallardo prohibió que las fuerzas de seguridad dependientes del Gobierno nacional intervengan en el operativo, bajo el argumento de que no se respetaría la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires si eso pasara. También, ordenó que sea el Gobierno de la Ciudad el que se haga cargo del operativo.

No alcanzó con que el gobierno de Jorge Macri apelara ese fallo y el Ministerio de Seguridad denunciara al juez Gallardo, sino que, antes de que la Cámara de Apelaciones resuelva, Bullrich desconoció la autoridad del magistrado. "Mi respuesta es que él no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales, es un juez de la Ciudad. Un juez contravencional de la Ciudad no puede tomar determinaciones de este tipo que involucran a la Ciudad en tanto Capital de todos los argentinos y en tanto asiento del Gobierno nacional", dijo en diálogo con Radio Mitre.