Estos nuevos requisitos incluyen no tener aeronaves o embarcaciones de lujo, no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, tener ingresos netos menores a una jubilación mínima y media, no ser afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de 1 inmueble, y no contar con activos societarios que demuestren solvencia económica.