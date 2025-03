Comenzó la marcha de jubilados con el Congreso rodeado de policías

Comenzó la marcha de jubilados en el Congreso con un gran operativo policial.

Luego de las dos movilizaciones masivas de los últimos dos miércoles, la primera marcada por la brutal represión, las organizaciones de jubilados vuelven a marchar al anexo del Congreso. En paralelo, La policía Federal, gendarmería y la PSA desplegó un gran operativo para vallar Av. Rivadavia e impedir el tradicional semaforazo.

El pasado domingo 23 de marzo terminó la moratoria previsional, uno de los principales reclamos de las marchas que los jubilados vienen realizando desde hace más de un año. "Con la caída de la ley de moratoria nadie va a poder jubilarse", indicó en un comunicado el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que convocan.

Desde el mediodía ya había mucha presencia policial en las inmediaciones del parlamento, tal como mostró en sus redes sociales la diputada nacional del Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad (FIT-U) Vanina Biasi. "Ni con este Estado policial van a quebrar la lucha de los jubilados, el pueblo está con ellos. Fuera Bullrich", escribió Biasi en el mensaje que acompañó el video.

Pasadas las 16, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes y obligaron a los manifestantes a subir a la Plaza de los Dos Congresos. Así, los jubilados no pudieron hacer el semaforazo que tenían previsto. Al momento de aplicarse el protocolo, se vieron en la zona del Congreso más policías que manifestantes y, también, más agentes que en la masiva marcha a Plaza de Mayo del pasado lunes 24 de marzo.

"Nosotros no agredimos, ellos no tienen por qué agredir. Tienen que respetar. Aguante la democracia, porque si no vamos a hacer rebelión", dijo a C5N una jubilada de 81 años, que estaba acompañada de su esposo de 88. "Las pasamos todas, pero esto no lo vivimos nunca", añadió la mujer.

Jorge, otro jubilado que estaba marchando, fue muy crítico del protocolo antipiquetes. "Esto es una vergüenza, esto es otra forma de la dictadura. Todos con escudos, es una vergüenza. Esto es lo peor que se está viviendo", dijo al mismo medio de televisión, mientras señalabaa las fuerzas de seguridad. "¿Cómo no vas a luchar? Luché toda la vida. Parece que tengo 20 años espiritualmente. José Ingenieros decía: 'Un joven sin ideas es un viejo'", agregó el hombre, que contó que no marchaba por él pero que si lo hacía en "solidaridad" con los otros jubilados.