Ya sin moratoria vigente, jubilados vuelven a marchar este miércoles

Las organizaciones de jubilados vuelven a marchar este miércoles.

Después de dos movilizaciones masivas, una con brutal represión de las fuerzas de seguridad mediante, las organizaciones de jubilados vuelven a marchar al anexo del Congreso este miércoles. También hay convocatorias en otros puntos de la Argentina.

El domingo 23 de marzo terminó la moratoria previsional, uno de los principales reclamos de las marchas que los jubilados vienen realizando desde hace más de un año. "Con la caída de la ley de moratoria nadie va a poder jubilarse", indicó en un comunicado el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que convocan.

La marcha es, como todos los miércoles, a las 17 al anexo del parlamento. "Por restitución de los medicamentos y de la atención en PAMI y en las obras sociales provinciales, ampliación de los listados, atención integral, suministro de insumos y nombramiento de cuidadores", indicó el Plenario, que pidió que haya "elección inmediata de la dirección de trabajadores y jubilados" en la obra social.

Además, en el comunicado los jubilados rechazaron el "vaciamiento de la Anses", y añadieron: "No al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para la especulación financiera, monetaria, bursátil o para pago al FMI".

Los jubilados marchan al anexo del Congreso desde hace más de un año.

Qué era la moratoria previsional

La moratoria previsional por la que se reclama semana a semana en el Congreso permitía que las personas con edad jubilatoria o próximas a alcanzarla pudieran completar los 30 años de aportes requeridos mediante pagos mensuales descontados de sus haberes jubilatorios. Sin embargo, solo el 25% de quienes alcanzaron la edad jubilatoria contaron con los años necesarios de aportes. La eliminación de la moratoria afectará tanto a quienes ya tienen una jubilación como a aquellos que no podrán acceder a ella, dejando a muchas personas sin un sustento digno en la vejez.

A partir del fin de la moratoria, aquellos trabajadores que no tuvieron los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esta prestación, establecida por la Ley de Reparación Histórica, ofrece el 80% del haber mínimo sin derecho a pensión por viudez. En diciembre pasado, el monto de la PUAM fue de $277.679, incluyendo un bono de $70.000. Sin embargo, muchos especialistas consideran que esta prestación, al ser no contributiva, resulta insuficiente como único ingreso en la vejez. Además, según la legislación vigente, los empleadores pueden solicitar la jubilación forzosa de sus trabajadores al cumplir los 70 años, incluso si no acumularon los años de aportes necesarios, dejando a estas personas con la PUAM como única opción.