La inmobiliaria complicó más a Adorni: "Me enteré por televisión"

La martillera Natalia Rucci complicó más la situación de Manuel Adorni. La titular de la inmobiliaria que lleva su apellido, que intermedió entre los dueños anteriores del departamento y las jubiladas que se lo adquirieron y, posteriormente, vendieron al jefe de Gabinete, afirmó no haber visto al funcionario de Javier Milei y desconocer que el inmueble iba a ser comprado por él.

Según sostuvo la martillera, se enteró que "por la televisión" que Adorni tenía algo que ver con la propiedad. Por la misma vía se enteró de la existencia de la escribana Adriana Nevchenko, vinculada a las operaciones inmobiliarias del ministro coordinador.

El inmueble, ubicado en Miró al 500, era propiedad del ex futbolista Hugo Morales, a quien Martín Feijoo, el hijo de Beatriz Viegas una de las jubiladas, señó. Este, según Rucci, no le mencionó "nada" sobre el funcionario del gobierno de La Libertad Avanza

"Nada. De parte de él tampoco. Acá vino un muchacho que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, finalmente, cuando llega el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (por Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, la otra jubilada). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura", afirmó la martillera en una entrevista con Infobae.

Feijoo, según continuó Rucci, "hizo todo el trámite, pero después firmaron la escritura las dos señoras". La martillera (esposa de Marcelo Trimarchi, ex futbolista que militó en Lanús junto a Morales) tuvo trato con ellas "el día.de la "escritura".

-"Lo que ves en la escritura es quién es el verdadero comprador. Vos podés mandar a un amigo a hacer una reserva y decirle: 'Mirá, me señás este departamento antes de que me lo saquen, que yo estoy trabajando, o estoy enfermo, y no puedo ir'", explicó la martillera, que fue citada a declarar como testigo

Cuando se le consultó si vió algo fuera de lo normal en la operación, Rucci respondió que "nada" ya que "se pactó una venta, el propietario estuvo de acuerdo, se llegó al número, vino la escribana, se hizo la escritura, se pagó lo que se había acordado y se terminó".

Natalia Rucci

"Una operación normal, totalmente. En la televisión estuvieron diciendo que nosotros le vendimos a Adorni, que vendíamos departamentos muy baratos, y la verdad es que no es así. Nosotros trabajamos con el valor del mercado, por los metros cuadrados del inmueble, por dónde está ubicado, cómo es el edificio, las expensas que tiene, son un montón de cosas"

Y siguió: "Nosotros hicimos una venta normal y lo que pasó después, si la otra gente que compró lo vendió, si son amigos de Adorni o no, la verdad no tengo ni idea, ni me interesa porque nosotros no estamos involucrados en la siguiente operación".

Por otra parte, Rucci dio su explicación de por qué el inmueble fue adquirido por 200.000 dólares, cuando el valor de la primera publiación, según precisó, era de "295.000", y que su valor original era de 340.000.

"La oferta y la demanda las deciden los propietarios y el comprador. Nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos los que decidimos la oferta. Solamente le trasladamos la oferta al propietario y es él quien decide, depende de la situación económica, financiera, del momento o proyectos que tenga cada uno", cerró.