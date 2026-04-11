El desborde de la corrupción mileísta

“Pedimos paciencia”, escribió el presidente Javier Milei esta semana en su activa cuenta de X. Mal timming, ya que se le desbordaron los escándalos de corrupción que se comentan en las eternas filas para tomar los colectivos que redujeron las frecuencias porque no les llegan los subsidios como consecuencia del fanatismo gubernamental de mantener un superávit ficticio a fuerza de no pagar nada.

“Primero los datos”

El presidente pide “primero los datos” y, renglón seguido, los ignora. No hay que irse muy atrás. Esta semana el Indec publicó que la mitad de los argentinos cobra menos de $800.000 y que todos los sectores de la industria están en rojo. Incluso hubo un retroceso en la minería, cuyas empresas lograron esta semana la sanción de la Ley de Glaciares bajo el argumento de fomentar el federalismo, un eufemismo que encubre la desintegración del país donde cada provincia se desentienda de lo que le pasa a la de al lado para mejorar los balances de algunas corporaciones mineras y el patrimonio blue de algunos funcionarios provinciales.

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Es evidente que Argentina tiene que ser un país minero y que las inversiones tienen que llegar del exterior. Pero esa premisa no implica habilitar la balcanización del país, el extractivismo sin control, los privilegios impositivos y la fuga de la inversión tal como estableció el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La apuesta debe ser una minería sustentable, con cuotas de proveedores e industrialización locales y un federalismo real, donde las provincias y el Estado nacional piensen el país como un todo.

“Primero los datos” incluye el aumento del desempleo que trepó al 7,5% según el Indec, los casi 300.000 trabajadores registrados menos y la desaparición de más de 22.000 empresas que detalla la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), la caída de ventas en supermercados en 23 de las 24 jurisdicciones (con la excepción de Neuquén vía Vaca Muerta), la derrota sistemática del salario frente a la inflación que muestran las estadísticas oficiales.

Milei, sin embargo, insiste en mostrar un crecimiento del país que se concentra en las finanzas, el agro, la minería y la pesca que, entre todos, no llegan al 10% del empleo. En el caso de los bancos incluso tienen menos trabajadores que cuando asumió el gobierno libertario.

Un reciente informe del Instituto Argentina Grande revela dos datos fundamentales de la época. Por un lado, que hay 5,1 millones de personas que tienen morosidad de más de 3 meses en sus deudas. Por el otro, que en el contexto de la guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán, en un ranking de 129 países Argentina está entre los que más aumentaron la nafta, con el dato notorio de que somos un país que produce nafta. Solo subió más la nafta en Líbano, EEUU y Emiratos Árabes, metidos por voluntad o no en la guerra, en los países sudamericanos que no tienen petróleo, como Chine, Perú y Paraguay, y en algunos del sudeste asiático.

Alhorni

“Pídanle a Adorni que nos mande algún avión o jet privado, que nos presente a las jubiladas para que nos hagan algún préstamo”. La frase es de una señora que logró subirse a un colectivo esta semana, toda una odisea. Es una pequeña muestra de lo profundo que caló la corrupción ventajera de Adorni, que es la expresión del gobierno de Milei.

La situación del jefe de gabinete Manuel Adorni es, paradójicamente, la que más complica al gobierno. Adorni parece ser el pato de la boda de la fiesta mileísta, el nuevo “Maria Julia Alsogaray”, todo por un departamento en Caballito y una casa en un country en Exaltación de la Cruz sumados a un vuelo de lujo a Punta del Este. Es mucho para la enorme mayoría de una población que el Indec informó esta semana tiene al 80% de los ingresos por debajo de $1.400.000. Pero la paradoja radica en que la evidencia de que a Adorni no le da el “blanco” para la vida que lleva no tiene comparación con el daño a generaciones que produjo el ministro de Economía Luis Caputo para garantizar el negocio de sus amigos banqueros y financistas entre la deuda y la fuga.

¿Por qué impacta más el caso Adorni que Caputo? Es simpático que Adorni, de escaso currículum y patrimonio cuando llegó al gobierno, tenga ahora más cantidad de viviendas que las que declara Caputo, de extensa carrera en finanzas. El jefe de gabinete declaraba su departamento en avenida Asamblea y otro en La Plata. Ahora se sabe que tiene además el nuevo departamento en la calle Miró y la casa en el country Indio Cua. O sea, 3 departamentos y una casa de country. El ministro Caputo informó dos departamentos en CABA y una casa en un country en Villa La Angostura, aparte de unos terrenos en Pilar y un gran lote en Santiago del Estero.

Acaso la inexperiencia del Adorni le jugó una mala pasada e hizo todas jugadas de cabotaje entre Caballito y Exaltación de la Cruz. El experimentado Caputo presentó una declaración jurada digna del Museo de Bellas Artes, con un exiguo patrimonio para ser “el Messi de las finanzas”, y hace años que no se sabe donde tiene su dinero declarado. La última vez que informó un lugar fue Isla de Man, una guarida fiscal en el estrecho que separa las islas del Reino Unido. Lejos de Caballito.

Adorni hizo todo a su medida. Lo confirma su escribana Adriana Nechevenko, que si su pluma notarial se condice con su habilidad para declarar más vale que vaya comprando una trituradora de papel. No hay detalles de lo que dijo la escribana ante el fiscal Gerardo Pollicita más que en lo que filtraron desde Comodoro Py y lo que lograron sonsacarle los movileros en los pasillos. Pero su paso por Infobae dejó un tendal de frases para la historia:

"Si él tenía que venir a verme por las operaciones, se tenía que mover con toda la comitiva. Puede pasar que uno vea diez veces en un mes a un cliente y luego no lo vea por años", dijo para explicar sus 7 ingresos a la Casa Rosada

"En los 15 años anteriores a su llegada al gobierno no había hecho ninguna operación, se dio todo junto". ¿No le pareció sospechoso que justo “todo junto” fuera cuando llegó al gobierno? Además, si no hizo ninguna operación en 15 años, ¿por qué era su cliente?

“Definime conocer”, les contestó a los periodistas que le consultaban sobre el vínculo entre Matías Feijoo, hijo de una de las jubiladas prestamistas, y Adorni. Para ejemplificar les dijo a los periodistas que la entrevistaban si luego de la charla dirían que la conocen.

"No chequee los fondos porque las conozco hace 20 años" dijo respecto a las mujeres que le prestaron el dinero a Adorni.

Alta coimera

Milei tampoco puede explicar el escándalo por los sobreprecios en los medicamentos que digitaba su amigo íntimo y abogado personal Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso toca también a Adorni, que fue la cara para justificar la baja de cientos de miles de pensiones por discapacidad. Adorni afirmó que se conseguían pensiones truchas con la radiografía de un perro. Era falso. “Adorni mostró la declaración jurada de un perro”, escribió en estos días el usuario Vilcapugio en Twitter. El ingenio popular no descansa.

Lo cierto es que el fiscal Franco Picardi avanza en la investigación por los sobreprecios en medicamentos en la ANDIS y volvió a citar a indagatoria a Spagnuolo, al cerebro de la banda Miguel Ángel Calvete y a otras 29 personas. Tanto en el caso de la ANDIS como los desmanejos de Adorni el juez es Ariel Lijo, el fallido candidato de Milei (junto a algunos sectores del kirchnerismo) para integrar la Corte Suprema.

“Ya le descontaron el 3”, dice uno de los nuevos chats que encontró el fiscal Picardi. Es una nueva alusión al porcentaje que, según los audios atribuidos a Spagnuolo, corresponde a Karina Milei en el entramado de corrupción. El esquema en la ANDIS consistió en el direccionamiento de las licitaciones hacia un grupo de laboratorios con sobreprecios que llegaron a rozar el 2.000%.

El fiscal Picardi impulsa una nueva ronda de indagatorias y la ampliación de las ya realizadas desde el 19 de marzo pero que el juez Lijo aún no resolvió. Lijo tiene chita y modo ameba: cuando quiere acelera, como en el caso Adorni, cuando quiere es un homenaje a René Lavand cuando decía “no se puede hacer más lento”. Macri lo atestigua: hace 9 años que Lijo duerme el caso Correo y ni siquiera lo llamó a indagatoria.

¿Cómo se explica que el juez Lijo deje correr a esta velocidad el caso Adorni mientras pisa el caso ANDIS? Karina había contratado a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia para ordenar el vínculo con Comodoro Py, pero de nuevo la inexperiencia le juega una mala pasada. La ciénaga de Py no es homogénea, hay bandas enfrentadas, y Mahiques y Lijo no tienen las mismas terminales. Es posible que Karina pensara a futuro; los Mahiques le pueden ofrecer un cuidado extremo en la Cámara de Casación, donde reina el padre del ministro y se revisan los casos de corrupción. Pero se olvidó del daño que le puede hacer en el día a día un juez de primera instancia como Lijo.

Desde Comodoro Py filtraron también que levantaron el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa Betina Angeletti y de sus empresas. También que los pasajes de regreso de Nueva York del matrimonio Adorni costaron cerca de 10.000 dólares, que fueron en primera, que el asiento de Adorni lo pagó Jefatura de Gabinete y el de su pareja lo costearon ellos. Nada cierra. Si Adorni podía volver gratis en el avión presidencial, ¿porqué gastaron en el vuelo comercial para que se quedara unos días con su esposa en Manhattan? Si pagó el pasaje de su esposa, ¿de donde saca 5.000 dólares además de los casi 10.000 que también puso para la escapada a Punta del Este?

Adorni dejó demasiado archivo, desde maltratos y sobradas hasta lo que lo condena. En 2024 dijo que “la gente tiene que asumir que la plata que el que gobierna gasta, sale del bolsillo de la gente. Hay que justificarlo, auditarlo, controlarlo y si no estás dispuesto a hacerlo te tenés que ir”. ¿Se irá?