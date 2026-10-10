LLA convocó a una mega sesión para el 21 de octubre en busca de bloquear la caída del DNU 70

La Libertad Avanza convocó a una mega sesión en Diputados para el 21 de octubre en busca de debilitar la convocatoria que hizo la oposición para este miércoles 15 de octubre en la que intentarán dar de baja el polémico DNU 70/2023. El gobierno de Javier Milei activó rápidamente esta solicitud de sesión especial, encabezada por el cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque), en la que incluyó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con una versión atenuada de la Ley de Tierras, la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar (estos dos últimos, repetidos de la sesión que solicitó la oposición para este miércoles 15). Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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