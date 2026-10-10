La Libertad Avanza convocó a una mega sesión en Diputados para el 21 de octubre en busca de debilitar la convocatoria que hizo la oposición para este miércoles 15 de octubre en la que intentarán dar de baja el polémico DNU 70/2023. El gobierno de Javier Milei activó rápidamente esta solicitud de sesión especial, encabezada por el cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque), en la que incluyó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con una versión atenuada de la Ley de Tierras, la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar (estos dos últimos, repetidos de la sesión que solicitó la oposición para este miércoles 15). Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
LLA convocó a una mega sesión para el 21 de octubre en busca de bloquear la caída del DNU 70
El bloque de LLA en Diputados solicitó una sesión especial para el próximo miércoles 21 de octubre, con la que buscarán bloquear la sesión que este miércoles 15 intenta llevar adelante la oposición para hacer caer el DNU 70/2023.
Hace 16 minutos
LLA y sus socios y la oposición pondrán en juego el DNU 70/23 en dos sesiones de Diputados
Ni el arco opositor ni La Libertad Avanza y sus socios cambiarán de estrategia pese al fallo de la Corte Suprema para sostener la ley de Tierras. La Cámara baja llamó a la sesión convocada por los bloques que enfrentan a Javier Milei y la que pidieron el oficialismo y aliados.
Ante la posibilidad de que la oposición termine de bajar el mega DNU desregulador, que ya tiene el rechazo del Senado, LLA reunió a sus aliados y planificó la modificación del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras no alteró los planes de La Libertad Avanza (LLA) y aliados y la oposición. La Cámara de Diputados convocó a dos sesiones: la que solicitaron los bloques enfrentados a la Casa Rosada, para bajar la decisión presidencial, y la que planificó el oficialismo y sus socios para salvar el decreto desregulador.
Hace 1 hora
Feinmann adelantó en vivo cuándo serán las próximas privatizaciones de Milei
El periodista Eduardo Feinmann habló sobre las próximas privatizaciones con las que avanzará el gobierno de Javier Milei.
Feinmann adelantó en vivo cuándo serán las próximas privatizaciones de Milei.
Eduardo Feinmann puso el foco en las próximas privatizaciones del gobierno de Javier Milei y apuntó contra los empresarios que podrían participar de los nuevos negocios. Durante su programa en Radio Mitre, el periodista advirtió sobre las concesiones ferroviarias y los proyectos vinculados con la red eléctrica, a los que les puso fecha para el comienzo de las negociaciones.
Hace 1 hora
Cómo se gestó el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre Ley de Tierras que salvó a Milei
Milei advirtió que podía romperse el corazón del Gobierno: el DNU 70/2023. Eligió ceder con tierras para salvar un decreto que es fundamental para los libertarios. Negociaciones ocultas y culpas al equipo de Santiago Caputo.
"No podemos estar con las rubias y con las morochas. Todo no se puede. Algo tenemos que ceder". La frase pertenece a un encumbrado operador libertario, que ante El Destape respiró aliviado, al igual que todo el Gobierno, por el fallo último de la Corte Suprema sobre ley de tierras.
Hace 1 hora
Extranjerización de la tierra: una Corte alegal para salvar a Milei
De la venta total del país a la marcha atrás en solo diez días. Las contradicciones y cajoneos de la Corte Suprema revelan que la suspensión del artículo sobre la Ley de Tierras no busca proteger la soberanía nacional, sino tirarle un salvavidas a Javier Milei para salvar el resto de sus negocios.
La noticia sin contexto es que, ahora, la Corte Suprema suspendió el artículo 154 del decreto 70/2023 que derogó la ley de Tierras y, por ende, los cortesanos frenan la extranjerización total del país. Unos héroes. Pero la verdad es otra: 10 días después de habilitar la venta indiscriminada de tierras, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz eligieron protagonizar un nuevo papelón jurídico para que Javier Milei no atraviese la derogación de ese decreto donde cada artículo favorece a una empresa. La Corte hizo trizas la ley para tratar de salvar la reforma del Estado ilegal de Milei.
Hace 2 horas
¿Palito a Caputo? Un economista cercano a Javier Milei cuestionó el precio del dólar
Alberto Ades destacó los avances fiscales y la desinflación, pero planteó si un tipo de cambio real más alto podría aliviar a los sectores afectados por la apertura comercial. También puso en discusión la política monetaria y el acceso al crédito privado.
Según su análisis, el dólar barato presiona a la industria y al empleo, mientras que la falta de financiamiento frena la transformación productiva argentina.
El economista Alberto Ades, cercano al gobierno de Javier Milei, cuestionó algunos de los principales desafíos del programa económico que conduce el ministro Luis Caputo. En un análisis publicado en su cuenta de la red social X, respaldó los avances en materia fiscal y de inflación, pero advirtió sobre el atraso cambiario, la falta de crédito y la rigidez monetaria. Según su análisis, el dólar barato presiona a la industria y al empleo, mientras que la falta de financiamiento frena la transformación productiva argentina.
Hace 2 horas
Caputo quiere patear deuda para el próximo Gobierno
Aprovechando un vencimiento de bajo monto, el equipo económico tantea al mercado con bonos que la mayoría vencen después del cambio de gobierno.
El Gobierno intentará el próximo miércoles tantear al mercado sobre la disposición a extender los plazos de la deuda pública en pesos más allá del mandato del presidente Javier Milei, con una licitación de bonos del Tesoro en la que buscará renovar un vencimiento menor, de 4,9 billones de pesos.
Hace 13 horas
Defensa llamó a licitación para el muelle militar de la Base Naval de Ushuaia
El ministro Carlos Presti convocó a ofertantes para el para la obra que tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones.
Hace 15 horas
Lorenzetti justificó el fallo de la Corte sobre Tierras: "Linea coherente"
El cortesano reveló por qué el máximo tribunal aceptó la cautelar de una asociación ambiental y no de los veteranos de Malvinas para suspender el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que derogaba la ley de Tierras.
Hace 20 horas
La industria perdió 66.262 empleos desde la llegada de Milei: las provincias más afectadas
Los partidos del Gran Buenos Aires encabezaron la caída, con 25.623 empleos menos entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. La Ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba completaron los cinco distritos con mayores pérdidas absolutas.
Hace 21 horas
Sigue la sangría de empresas: ya son 32.290 empleadores menos en la era Milei
Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la cantidad de unidades productivas con trabajadores registrados cayó un 6,3%, mientras que el empleo formal se redujo en 437.611 puestos.
Hace 22 horas
Dura advertencia por la marcha atrás de la Corte: "Como un cangrejo"
El abogado de CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, criticó el giro de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y habló de un "contorsionismo judicial".
Dura advertencia por la marcha atrás de la Corte: "Como un cangrejo"
Hace 23 horas
El banco suizo UBS advierte que el costo del ajuste puede complicar la reelección de Milei
EWl banco suizo destacó la desaceleración de la inflación, pero advirtió que el empleo, los ingresos y la incertidumbre económica ganaron peso entre las preocupaciones sociales. Según el informe, la continuidad de las reformas dependerá de que la recuperación llegue a los bolsillos antes de las elecciones de 2027.
Hace 23 horas
El BCRA perdió más de una vez en la timba financiera respaldada por el oro
La Auditoría General de la Nación valuó en 1.023 millones de dólares las pérdidas por operaciones financieras especulando con el valor del oro. Otras estimaciones privadas creen que fueron 875 millones de dólares. En todo caso, fueron varias operaciones, probablemente más de una decena, las que generaron el quebranto.
10:52 | 09/10/2026
La Corte Suprema dio marcha atrás y dejó vigente la Ley de Tierras
La Corte volvió a imponer límites provisorios a la extranjerización del territorio nacional, luego de haberlos sacado hace diez días.
08:08 | 09/10/2026
Proyecto de "Soberanía": Diputados reune a las comisiones y LLA quiere dictaminar
El miercoles 14 a las 15 se reunirán las comisiones de Defensa Nacional, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto. El oficialismo y los aliados esperan juntar las firmas para tener listo para el recinto el texto que Javier Milei anunció por cadena nacional.
21:24 | 08/10/2026
Con el apuro de la Embajada EE.UU, LLA abre las comisiones para el tratado de Patentes
La semana que viene se tratará en Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio el entendimiento comercial, rechazado por los laboratorios nacionales. Esta semana, el embajador Peter Lamelas exigió publicamente la sanción del proyecto.