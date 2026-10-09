Feinmann adelantó en vivo cuándo serán las próximas privatizaciones de Milei: "En trenes y centrales nucleares"

Eduardo Feinmann puso el foco en las próximas privatizaciones del gobierno de Javier Milei y apuntó contra los empresarios que podrían participar de los nuevos negocios. Durante su programa en Radio Mitre, el periodista advirtió sobre las concesiones ferroviarias y los proyectos vinculados con la red eléctrica, a los que les puso fecha para el comienzo de las negociaciones.

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"Préstenle atención también al caballo del comisario, porque ahora se vienen las privatizaciones en trenes y en centrales nucleares", expresó Feinmann al referirse a los próximos pasos del Gobierno. "Y aquí, otra vez, qué casualidad, che, aparecen los hermanos Neuss”. "Qué bárbaro, che”, agregó el conductor, con ironía, antes de referirse a la continuidad del programa de privatizaciones. En ese sentido, anticipó: "El año que viene va a haber nuevas privatizaciones”.

Cuándo se abrirán las ofertas por los trenes y la red eléctrica

Feinmann también se refirió al cronograma previsto para las próximas etapas del proceso. Según detalló, el Gobierno se prepara para abrir las ofertas por tres líneas ferroviarias de cargas el 11 de noviembre. "Se prepara para abrir el 11 de noviembre las ofertas para las líneas de trenes Belgrano Cargas, San Martín Cargas, Urquiza Cargas", señaló durante su comentario.

Feinmann adelantó en vivo cuándo serán las próximas privatizaciones de Milei.

El periodista también mencionó una fecha clave para el sector energético. "Y un mes más tarde, el 14 de diciembre, se van a abrir las ofertas para concesionar la obra más importante sobre la red eléctrica nacional, AMBA 1, que costará cerca de 1.100 millones de dólares", afirmó.