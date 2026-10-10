Endeudamiento familiar: darán charlas en clubes de barrio para asesorar sobre finanzas

En medio de indicadores de morosidad en los hogares que se ubican en récords desde 2009, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA dará un ciclo de charlas gratuitas de "asesoramiento sobre administración de finanzas personales" en distintos clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires.

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Durante las charlas se abordarán desde nociones básicas sobre cómo organizar un presupuesto personal y familiar, cómo funcionan las tarjetas de crédito, qué son las tasas o qué es el costo financiero total (CFT). También se tratará cómo afrontar un calendario de deudas, se verán herramientas simples para salir del endeudamiento y cuáles son los derechos frente a la cobranza.

Según explicaron los organizadores, cada uno de los tópicos se adaptará "a las características propias del barrio que se visita", teniendo en cuenta no solo el nivel educativo de público en general sino el promedio de endeudamiento y los tipos de prestamistas más usuales. "De modo que la charla sea lo más aprovechable posible por el público esperado", indicaron.

El ciclo será llevado adelante por el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (Cegepyn) de la Facultad de Económicas, con alumnos, docentes y graduados como voluntarios. Las charlas se realizarán los viernes a las 18 horas, con un stand de asesoramiento personalizado desde las 17.

De acuerdo a un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA), la morosidad en el crédito al consumo se incrementó 9,6 puntos porcentuales, pasando del 2,5% a 12,1%, es decir, cerca de 5 veces. "Actualmente, los niveles de morosidad de los hogares se ubican por encima de los registrados desde 2009, incluyendo el período de pandemia", señalaron.

Dónde y cuándo serán las charlas

El cronograma inicial es el siguiente: