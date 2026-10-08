Eduardo Feinmann puso el foco en el nivel de endeudamiento de las familias argentinas en medio de la crisis económica profundizada por las medidas de Javier Milei y calificó la situación como "dramática". El periodista sostuvo que los hogares acumulan deudas equivalentes a un sueldo y medio por créditos al consumo.

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"Sigue siendo dramático el tema de las familias endeudadas", afirmó Feinmann durante su programa en Radio Mitre. El periodista explicó que el nivel de deuda al que hizo referencia no corresponde a cada integrante de una familia de manera individual, sino a la suma de los compromisos financieros de todos sus miembros. "Las familias deben un sueldo y medio por créditos al consumo", sostuvo.

Según el dato mencionado por Feinmann, el endeudamiento representa aproximadamente 2,5 millones de pesos en promedio por hogar. "Representan unos 2,5 millones en promedio por hogar. No por persona, por hogar. O sea, sumadas las deudas de cada uno de los miembros de la familia suman 2,5 millones", detalló.

Feinmann contó qué es lo más "dramático" del gobierno de Milei.

De dónde provienen las deudas

Feinmann también enumeró las distintas modalidades de financiamiento a las que recurren los hogares para acceder al crédito. En ese sentido, señaló que las obligaciones no se concentran en un único tipo de préstamo, sino que abarcan diferentes instrumentos financieros. "Son tanto en tarjetas de crédito, en préstamos personales, con bancos y con las billeteras virtuales", explicó.