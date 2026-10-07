Mario Pergolini le soltó la mano a Milei y lo destrozó al aire: "No está en su..."

El conductor Mario Pergolini pasó por el streaming de El Economista y sorprendió al revelar su mirada sobre el actual gobierno de Javier Milei.

Durante una transmisión del streaming El Economista, el conductor de Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini, habló sobre la gestión de Javier Milei y aseguró que "Milei no existe". Asimismo, señaló que el mandatario no forma parte de la cotidianidad de los ciudadanos argentinos.

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En ese marco, comenzó detallando su opinión sobre la presencia del presidente de La Libertad Avanza en la vida de los argentinos: "Al 80% de la gente le importa tres pit.. Milei, los insultos de Milei, lo que diga Milei de cualquiera. No les interesa, no está en su cotidianidad, no está en su charla".

Luego, brindó un ejemplo que resumió su mirada sobre la gestión oficialista: "Dicen : 'Uy, mira cómo insultó a alguien' de la misma forma que dicen: 'Alcánzame el azúcar'". En ese marco, también señaló que lo mismo ocurre con los americanos y su opinión sobre el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un escenario que se prepara para las próximas elecciones presidenciales

Argentina tendrá elecciones presidenciales en 2027 para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la Nación. Según el calendario establecido por la legislación vigente, la elección general está prevista para el domingo 24 de octubre de 2027, ya que los comicios nacionales se realizan el cuarto domingo de octubre. También se renovarán bancas de la Cámara de Diputados y del Senado.

Por el momento, uno de los principales temas del calendario electoral es qué ocurrirá con las próximas PASO. En ese marco, el Gobierno oficialista gobernado por Javier Milei impulsa una reforma para eliminarlas, pero esa modificación todavía debe ser aprobada por el Congreso. Por eso, la fecha de las primarias no puede darse como definitiva mientras no se resuelva la reforma electoral. En ese sentido, la elección presidencial se definirá mediante un sistema de doble vuelta.