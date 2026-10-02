Un famoso periodista plantó a Pergolini en Otro Día Perdido y salió todo al aire: "Nos cancelaron hace un rato"

Un invitado lo dejó plantado a último momento y Mario Pergolini tuvo que salir a dar la cara en vivo, en pleno arranque de Otro Día Perdido. El conductor decidió contarle la situación a su equipo y al público apenas comenzó la emisión del jueves, en un episodio que terminó generando repercusión en redes.

{{{htmlAmp}}}

La cancelación de último momento

Desde las redes del ciclo se había anticipado que el entrevistado de la noche sería una sorpresa, lo que había generado expectativa entre quienes siguen el programa. Sin embargo, apenas arrancó la transmisión, Pergolini explicó que algo poco habitual había ocurrido en la producción. "Esto no suele pasar. Se trabaja con mucho tiempo, hay una agenda", señaló, visiblemente sorprendido, ante el desconcierto de sus propios compañeros.

¿Quién fue el periodista que canceló?

El conductor fue más preciso sobre el momento exacto en el que se enteró de la baja. "No hay invitado, no importa quién, canceló hace un ratito nada más", agregó, sin revelar en ningún momento la identidad de la persona que se bajó del programa. Después, se supo que se trataba de Ángel de Brito.

Lejos de improvisar sobre la marcha, Pergolini reveló que existía un plan de contingencia pensado justamente para este tipo de imprevistos, aunque nunca se lo había comunicado a su equipo para evitar que se filtrara. La solución fue recurrir a Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, quien hasta ese momento acompañaba la emisión con la banda del programa.

El humorista no podía creer lo que estaba pasando: cuando llegó el momento de la entrevista, Pergolini le entregó un papel con la letra de la canción que acababan de tocar y le propuso que la cantara como si fuera su propia presentación. Rada preguntó varias veces si era en serio y, tras la confirmación, se metió de lleno en el juego, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Repercusión inmediata en redes

El propio ciclo compartió el momento en sus redes sociales con el título "Escándalo en Otro Día Perdido: 'No hay invitado, nos cancelaron hace un ratito'", lo que disparó la viralización del episodio entre los seguidores del programa, sorprendidos por lo insólito de la situación resuelta en vivo.