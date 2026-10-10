Cómo se gestó el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre Ley de Tierras que salvó a Milei de una caída al abismo

"No podemos estar con las rubias y con las morochas. Todo no se puede. Algo tenemos que ceder". La frase pertenece a un encumbrado operador libertario, que ante El Destape respiró aliviado, al igual que todo el Gobierno, por el fallo último de la Corte Suprema sobre ley de tierras.

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Es que la Corte este viernes volvió a reponer la denominada ley que restringe la titularidad extranjera de tierras rurales. La semana pasada, los cortesanos habían despertado la furia de la sociedad y la política al rechazar un planteo que buscaba frenar la derogación de la norma y así dio por válido el fin de la ley de tierras como fue votado en el DNU 70/2023.

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La estrategia de la Casa Rosada para salvar el DNU 70/2023: "Preferimos ceder con tierras"

La noticia de ayer podría ser una mala para el Gobierno, pero en Casa Rosada hubo alivio. Es que la decisión de hace días del máximo tribunal unió a la oposición, que llamó a una sesión para el 15 de octubre para voltear el DNU 70/2023, que es donde está el artículo que deroga la ley de tierras.

La sesión aún sigue vigente, pero en el Gobierno creen que con esta decisión de la Corte se va a apagar la idea opositora de liquidar el decreto que en la Rosada consideran "corazón" del relato libertario. "Está todo ahí, la ley de alquileres y todo lo demás. Nos tiran abajo ese DNU y se viene abajo el país", analizó una fuente de LLA ante El Destape.

Según pudo averiguar El Destape, hubo contactos y puentes entre el Gobierno y la Corte Suprema para llegar a esta segunda decisión del tribunal. "Preferimos que sobreviva el DNU 70 y ceder con tierras", contó un operador libertario a El Destape.

La interna en el tribunal: entre las presiones cruzadas a Rosatti y la disidencia de Rosenkrantz

La persona encargada de la Casa Rosada para la negociación con el tribunal fue el Secretario de Justicia, Santiago Viola, n.º 2 del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En el Gobierno creen que el primer fallo también fue favorable al Gobierno al sostener la derogación de la ley de tierras tal cual lo votado en el DNU 70/2023. "Como pasa en todos los gobiernos, cuando la Corte te hace un fallo a medida hay que aprovecharlo", afirmó una fuente. Pero en Rosada no previeron la avalancha en contra de parte de la sociedad en un tema tan sensible que hasta generó un sacudón para los magistrados. Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los más penetrados por los reclamos. Carlos Rosenkrantz, el más distante y crítico de que permeen los cuestionamientos públicos adentro de la Corte. De hecho, este último así lo hizo saber en un párrafo del fallo de ayer.

En la Casa Rosada buscaron con esta nueva determinación del máximo tribunal el "mal menor". Cuidar su hijo pródigo, el DNU 70, y darle a la oposición, por ahora, la ley de tierras vigente.

Hubo mucho ruido en esta última semana por este tema, que llegó mientras Javier Milei intentaba subirse a la causa Malvinas una vez más. El Presidente tuvo que postergarlo en la agenda. La bandera de Malvinas otra vez le jugó en contra. Entre el oro a los ingleses y el regalo de las tierras a extranjeros, volvió a quedar en offside el Presidente.

¿A quiénes señalan dentro del Gobierno por el traspié jurídico del DNU?

En la búsqueda de culpables, hubo señalamientos al equipo de Santiago Caputo. Por un lado a la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. "Es la que se encarga de armar las leyes. Tenía que fijarse si estaba o no judicializada la ley. Lo que teníamos que hacer era esperar a que fallara la última instancia de un tribunal y después recién ahí presentar la ley. ¿Cómo vamos a presentar la Ley de Inviolabilidad Privada si tenemos el capítulo del tierras del DNU 70 en la Corte?", se preguntaron en el Gobierno ante El Destape.

El otro señalado es el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, exSecretario de Justicia. Junto a Ibarzábal, son las espadas jurídicas en las que se apoya Santiago Caputo. "Es el que tiene que apelar y defender al Estado. Es el que le tenía que advertir al Gobierno que no podíamos presentar una ley con un artículo similar que estaba frenado en la Justicia".