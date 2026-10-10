Estrecho de Magallanes: Quirno negó que el Gobierno planifique una acción contra Chile

Pese a la sintonía ideológica entre ambos gobiernos, el canciller argentino Pablo Quirno tuvo que negar que Argentina planifique una nueva ofensiva jurídica para cuestionar la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes. La desmentida se da mientras crece la tensión por la puesta en marcha de una nueva ruta marítima comercial entre Chile y Malvinas.

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El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, escribió un texto en un reconocido medio chileno en el que planteó que "todo indica que Argentina está construyendo un caso formal o un reclamo jurídico para modificar los límites de soberanía en el estrecho de Magallanes".

Titulado "Magallanes: ¿Una nueva ofensiva jurídica argentina?", el artículo en BioBio asegura que "Argentina está preparando un caso con base en el derecho consuetudinario" y pone como ejemplo el caso sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, que llegó a tener un fallo de la Corte Internacional de La Haya.

Este texto del político chileno llegó hasta el propio canciller argentino, Pablo Quirno, quien negó que el Gobierno libertario tenga planificada una acción de este tipo. "No", escribió tajante Quirno desde su cuenta de X, donde respondió al artículo de Kaiser.

En Chile continúan las quejas contra el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, quien a fines de agosto pasado habló de "hacer presencia” en la región de Magallanes, de soberanía chilena según el tratado de Paz y Amistad firmado en 1984.

"Y lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el mar de Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas", dijo Valverde a La Fábrica del Podcast.

Los dichos del militar fueron respondidos por el propio presidente chileno José Antonio Kast: "El estrecho de Magallanes es chileno. Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes".

La nueva conexión Chile-Malvinas

En este contexto, recientemente se conocieron más detalles de la nueva ruta marítima entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Stanley, en Malvinas, lo cual podría redundar en otro foco de tensión con el país trasandino.

Según reveló este jueves el medio BioBioChile, fuentes advirtieron sobre la posibilidad de un "evento crítico" vinculado con la salida del primer buque chileno hacia las islas.

La primera operación estará a cargo del Danstar, un buque de bandera chilena de 72 metros de eslora y 1.389 toneladas de capacidad de carga, propiedad de la empresa Easter Island Naviera. La embarcación se utilizará para poner en marcha una conexión comercial que permita abastecer al archipiélago con productos de la Región de Magallanes.

Los empresarios y las autoridades de Magallanes buscan restablecer un vínculo comercial que tuvo importancia histórica y posicionar a Punta Arenas como una suerte de “supermercado” de las Islas Malvinas.

Según estimaciones difundidas por autoridades de Punta Arenas, el mercado del archipiélago podría generar para las empresas de Magallanes un volumen de negocios superior a los US$20 millones anuales.