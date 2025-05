El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que atribuyera el fracaso del proyecto de ley Ficha Limpia a un supuesto pacto entre Cristina Kirchner y el partido amarillo. "Es una alucinación seria, me ha provocado una tremenda desilusión porque no se puede decir cualquier cosa", sostuvo Macri en diálogo con Radio Rivadavia y profundizó: "Es para reflexionar qué está pasando en Argentina, para dónde estamos yendo".