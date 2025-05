Adorni saca provecho de la vocería con anuncios explosivos en el filo de la campaña

Manuel Adorni finalmente hizo usufructo de su lugar como vocero para hacer un cierre de la campaña a legislador por CABA con anuncios explosivos. El Portavoz de Javier Milei volvió a dar conferencias de prensa todos los días como hacía meses no hacía. En el Gobierno cruzan esta versión: "No está diciendo nada de la Ciudad de Buenos Aires, no es campaña", argumentan.

Según un relevamiento que hizo Perfil, durante el primer cuatrimestre del 2025, el vocero brindó solo 14 conferencias. Menos del 20% de las que realizó durante el mismo período del año anterior, en las que hizo 72. Esta semana, según adelantan en Casa Rosada, la hará todos los días.

Este jueves será el turno de una conferencia de prensa especial ya que hará el prometido anuncio sobre el uso de dólares que los argentinos tienen "bajo el colchón". Estará, como hoy, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

También adelantan en Balcarce 50 que este miércoles habrá "otro anuncio bomba" a nivel económico. Y Adorni hablará incluso también el viernes, el plena veda, desde la sala de conferencias. Una semana con fuegos artificiales.

El 3 de abril, luego de haber sido confirmado como candidato, Adorni prometió: "En el ámbito que me compete aquí en esta conferencia voy a referirme estrictamente a la agenda de gestión de las actividades del Presidente de la Nación y del Gobierno nacional y no va a haber excepciones, no importa lo que pase del otro lado. No voy a responder ninguna pregunta que refiera a las elecciones de la ciudad de Buenos Aires a partir de ahora".

Si bien no hizo referencia a CABA en sus conferencias, usará Adorni toda esta semana para hacer anuncios potentes durante todos los días. Una forma de campaña encubierta para contrarrestar la repetitiva aparición de sus competidores Mauricio Macri y Silvia Lospennato en la TV.

Hoy en conferencia de prensa, la periodista Silvia Mercado le dijo a Adorni: "Llama la atención que venías dando una conferencia de prensa por semana o incluso cada dos o tres semanas y justo esta semana, previa a las elecciones del domingo, das una conferencia de prensa todos los días; excelente, pero llama la atención". El vocero le respondió: "Gracias por tu valoración a mi trabajo. A mí, en lo personal, me hace muy feliz. Espero que lo sigas haciendo, independientemente de tu confusión con el tema de los anuncios y el calendario electoral, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Son raros ustedes porque si no hago conferencia, me reclaman conferencias; si hago conferencias, me dicen que hago muchas conferencias y que tiene algún tipo de malicia detrás; no sé, si quieren podemos votar cuáles son las conferencias, la cantidad de conferencias que a ustedes no le llaman la atención, como para que nadie más tenga dudas de nada". El vocero se ofuscó.

Ante El Destape, funcionarios de Gobierno cruzan la versión de que Adorni está usando al Estado para hacer campaña: "No habla del tema Ciudad Manuel. Por eso no es campaña. Es baja de impuestos, economía y demás".

En el Gobierno afirman que están en empate técnico con Leandro Santoro. "Algunas encuestas nos dan arriba y otras abajo. Pero estamos ahí". Y confían en su guerra contra el PRO: "No existe ningún escenario con Lospennato segunda".

Sobre el discurso que se viene el domingo en el bunker del Hotel Libertador, se espera a un Adorni humilde. "Vamos a bajar la soberbia. Va a ser un discurso de futuro. Sin mear a nadie ni burlarse de nadie. No es el fin del PRO, pero sí el fin de una era en la Ciudad", adelantaron desde el entorno de Adorni a El Destape.