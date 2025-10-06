En medio el escándalo que involucra a José Luis Espert -que debió renunciar a la candidatura-, el presidente Javier Milei continúa con la campaña electoral y deberá enfrentar las consecuencias de la decisión política. Hoy reaparecerá en el Movistar Arena al presentar su libro La Construcción del milagro. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este domingo con Scott Bessent en Washington para definir el respaldo financiero prometido por EE.UU. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tras el escándalo Espert, Milei reaparece con la presentación de su libro
En VIVO - Actualizado hace 25 minutos
El jefe de Estado reaparecerá luego de que echara a Espert por la denuncia que lo vincula con haber recibido 200.000 dólares de un narco.
Hace 1 hora
El posteo de Santilli tras la renuncia de Espert: "Voy a dejar el alma"
Diego Santilli, quien encabezará la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, asumió su nuevo lugar con un posteo en sus redes.
"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", dijo en la red social X momentos después de que Espert oficializara su renuncia.
Poco después, el presidente, Javier Milei, confirmó oficialmente que Santilli subirá al primer lugar de la lista, por delante de la modelo y actriz Karen Reichardt. Sin embargo, todavía resta la decisión final de la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla.
Hace 1 hora
Milei reaparece en la presentación de su libro
Este lunes, el presidente Javier Milei reaparecerá en la presentación en el Movistar Arena del libro La Construcción del Milagro, una publicación de la editorial Hojas del Sur que pone el foco en la figura de Milei y su irrupción en la escena política argentina.
El evento, que comenzará a las 17, se da en medio del escándalo narco que provocó la renuncia de José Luis Espert a dos semanas de las elecciones legislativas 2025.
Hace 2 horas
Milei ya tiene el reemplazo de Espert: "El cabeza de lista es Diego Santilli"
Luego que José Luis Espert haya bajado su candidatura por la investigación contra él por vínculos con un presunto narco, el presidente defendió la "honorabilidad" de su compañero en LLA. Resta ver si la Justicia electoral avala el cambio en la boleta.
Después de que se conozca que José Luis Espert bajó su candidatura como candidato a diputado por la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires por la denuncia en su contra, Javier Milei insistió en la defensa del ahora excandidato a diputado. "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert", señaló. También confirmó a Diego Santilli como cabeza de lista en reemplazo.
Hace 3 horas
El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Las reuniones de Milei con Machado"
Minutos después de la renuncia de Espert a la candidatura, Roberto Navarro hizo su editorial en Te Toman por Boludo. Las nuevas evidencia de los vínculos del ahora ex candidato y hasta del propio Milei con el acusado de narco en EEUU.
Minutos después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a primer diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), el periodista Roberto Navarro hizo su editorial en Te Toman por Boludo (TTxB), programa que sale por El Destape 1070. "Se bajó finalmente José Luis Espert", aseguró Navarro y recorrió una a una las evidencias de su vínculo y hasta el vínculo del presidente Javier Milei con Fred Machado, acusado de narco en Estados Unidos.
Hace 3 horas
Denuncian que Milei se reunió con Machado y "asesoró a narcos"
Lo reveló uno de los fundadores de LLA Gastón Alberdi en una entrevista con El Destape 1070. Contó que él mismo participó de reuniones en las que estaba Espert, Milei y Machado en la oficina de la consultora financiera de Marra, otro ex dirigente aliado del Presidente.
Las reuniones y el estrecho vínculo entre el ahora ex candidato oficialista José Luis Espert con el argentino sindicado por la Justicia estadounidense como un miembro central de una red de narcotráfico, Fred Machado, ya quedaron ampliamente probados y, por eso, el aún diputado bajo su candidatura este domingo. Pero uno de los fundadores de La Libertad Avanza y ex aliado de Javier Milei, Gastón Alberdi, ahora denuncia que el propio Presidente mantuvo encuentros con Machado y hasta contó que le reveló que "asesoró a narcos" en su calidad de economista.
Hace 4 horas
Con su imagen en caída libre, Milei elige hacer show para su núcleo duro
Milei se refugia en los militantes de las fuerzas del cielo. Desafiante, iba a llevar a Espert, denunciado por su vínculo con el presunto narco Fred Machado, a la presentación de su libro y show musical en el Movistar Arena. Finalmente, este domingo se bajó de la candidatura.
Tuit de Federico Sturzenegger
El presidente Javier Milei encara las últimas tres semanas de campaña en su -hasta ahora- peor momento político . El fin de semana tuvo que suspender su caminata en Santa Fe capital por incidentes entre militantes libertarios y opositores, como le había pasado días atrás en el centro de Ushuaia, y este lunes hace una nueva apuesta por lo bizarro en el Movistar Arena mientras las encuestadoras registran notables caídas en su imagen y sólo horas después de tener que bajar a su principal candidato a diputado nacional en el distrito más importante del país por sus vínculos con un presunto narco.