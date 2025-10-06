Tras el escándalo Espert, Milei reaparece con la presentación de su libro

Diego Santilli, quien encabezará la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, asumió su nuevo lugar con un posteo en sus redes.

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", dijo en la red social X momentos después de que Espert oficializara su renuncia.

Poco después, el presidente, Javier Milei, confirmó oficialmente que Santilli subirá al primer lugar de la lista, por delante de la modelo y actriz Karen Reichardt. Sin embargo, todavía resta la decisión final de la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla.