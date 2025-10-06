Francos criticó a Espert y anticipó qué pasará con las boletas de LLA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este lunes a la renuncia de José Luis Espert como candidato bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), en medio de las repercusiones por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. El funcionario reconoció que el episodio generó un “daño” en la campaña oficialista y cuestionó la falta de claridad en la comunicación del diputado.

“Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no”, señaló Francos, y agregó: “Lo claro es que al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas. Creo que fue un error de comunicación”.

En relación con las boletas de LLA, Francos aseguró que el espacio oficialista se hará cargo del costo de reimpresión si la Justicia Electoral lo solicita. En este marco, el explicó que ahora "la Justicia federal de La Plata definirá si dan los plazos para que se reimprimin las boletas".

Candidatura de Santilli y cambio de boleta

En este orden, se refirió al reemplazo de Diego Santilli en el lugar de Espert en la boleta bonaerense, y afirmó que lla decisión final depende de la Justicia Electoral. “Hoy se hará la presentación judicial y el juez verá si dan los plazos para reimprimir boletas diferentes. Hay una parte impresa y una parte que no. Si dieran los tiempos, porque el proceso no es solo la impresión sino un cronograma de armar las bolsas, que vayan a la Justicia, es un proceso complicado", afirmó en Radio Mitre.

De reimprimirse -que se estima que el costo podría ascender hasta los 10 millones de dólares- Francos afirmó que "tendrá que ver el juez cómo se procede. Si el juez dice que tiene que pagarlo LLA, tendrá que pagarlo LLA”, en tanto, admitió que el partido no cuenta con el dinero pero deberá desembolsar la suma, a través de “apoyos y donaciones".

Francos sobre la renuncia de Espert

Francos sostuvo que Espert “reflexionó” durante el fin de semana y valoró su decisión de renunciar a la candidatura, lo que implica la pérdida de fueros parlamentarios. “Él se va a someter a cualquier situación en la Justicia. No quiere perjudicar a la campaña de LLA”, remarcó. “Creo que él se equivocó; no sé si por temor a la exposición pública, pero desde mi punto de vista no fue una buena comunicación. No puedo creer que él haya estado vinculado desde el lado que lo quieren vincular”, agregó.

En línea con el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete defendió la presunción de inocencia del diputado: “El Presidente lo sostuvo creyendo en la inocencia de Espert porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo para ensuciar la campaña”.

Francos criticó a Espert y anticipó qué pasará con las boletas de LLA

Consultado sobre los pedidos en el Congres para que Espert sea removido de su banca, Francos fue categórico: “No hay motivos para que lo saquen. No está imputado ni tiene vinculación con la causa. Es un contrato profesional con una persona que, al momento de firmar, no estaba vinculada a ninguna investigación”.