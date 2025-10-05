Milei confirmó el cambio de Espert: "El cabeza de lista es Diego Santilli"

Después de que se conozca que José Luis Espert bajó su candidatura como candidato a diputado por la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires por la denuncia en su cotnra, Javier Milei insistió en la defensa del ahora excandidato a diputado. "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert", señaló. También confirmó a Diego Santilli como cabeza de lista en reemplazo.

En este mismo sentido, en una charla con Luis Majul, el presidente indicó: “El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI". En este sentido, también aseguró que el propio Espert "antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”. Asimismo aseguró que él no tiene por qué "se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro”.

En ese mismo sentido, también agregó que todo lo que pasó con Espert, en todo caso, fue en la previa de la política. "La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No".

Después de la defensa irrestricta que hizo sobre José Luis Espert, el mandatario reconoció que el cabeza de la lista de La Libertad Avanza será Diego Santilli y, por otro lado, reconoció que la decisión sobre si se reimprimen las boletas "será decisión de la Justicia electoral". No obstante, en varias ocasiones aseguró que "el no hubiera echado" a José Luis Espert porque cree en su "honorabilidad".

Milei aseguró que Cristina Kirchner está presa por que "el no se metió".

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el peronismo está tomando “venganza” por haber tomado la decisión de que la ex mandataria Cristina Kirchner “vaya presa”. “Esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, subrayó el jefe de Estado, al hacer referencia al “Congreso golpista” y al caso de José Luis Espert.

Inmediatamente, aclaró: “Eso es porque yo no me meto con la Justicia, si me hubiera metido con la Justicia yo no estaría padeciendo esto”. En tanto, sostuvo que “sí hay errores” dentro de la gestión, pero lo justificó al señalar que eso pasa porque “este gobierno es el más reformista de la historia”.

Sobre la reunión con Mauricio Macri

En la misma entrevista con Luis Majul, el presidente Javier Milei aseguró que a lo largo de este tiempo "también hubo errores" y contó detalles de la reunión que tuvo con el líder del PRO, Mauricio Macri. “Empezamos a hablar de acá para adelante. Hay lugares donde claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que funcione mejor”.

En este sentido, añadió:"Voy a rearmar el equipo en función de todas las reformas estructurales que quiero hacer. Quiero que la Argentina sea el país más libre del mundo. Para lograr eso, hay áreas que no están funcionando como deberían. En ese sentido, voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que me hizo el presidente Macri”.