Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso

El saliente candidato de la Libertad Avanza José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que presidía. El domingo por la noche, el legislador renunció a presidir la boleta de los liberales en la provincia de Buenos Aires luego de que se revele que recibió una transferencia de 200.000 dólares de parte de una empresa del investigado por narco Fred Machado.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa", comunicó por nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Javier Milei sostuvo el domingo por la noche que la Comisión de Presupuesto y Hacienda ahora será encabezada por Bertie Benegas Lynch.

El Presupuesto que Milei presentó al Congreso reconoce que el superávit fiscal, el tipo de cambio, e incluso la inflación y el PBI, se deterioraron en los últimos dos meses de crisis económica. Sin embargo, la oposición no lo aprobará porque considera que hay un recorte a políticas sociales.

Renuncia de Espert: exigen que LLA y no el Estado pague la reimpresión de las boletas

Espert se dio de baja de la candidatura como diputado de LLA por la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones nacionales. Tras el anuncio del excandidato, el diputado nacional, Esteban Paulón, publicó su pedido público para que el estado no tenga que financiar la reimpresión de boletas tras esta renuncia sobre la fecha.

El próximo domingo 26 de octubre, todo el país votará con la Boleta Única de Papel (BUP) que contiene dentro de una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. Por este motivo, a tan solo 3 semanas de las elecciones, las boletas que ya estaban diseñadas e impresas para la Provincia de Buenos Aires quedarán desactualizadas por la baja de Espert. En este marco, el actual diputado por Santa Fe, Paulón, presentó un proyecto para pedir que los costos de reimpresión los ataje LLA.