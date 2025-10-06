EN VIVO
El día que Fred Machado lloró para que no lo extraditen a Estados Unidos

Clarín difundió un video que muestra al argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos dando explicaciones por los delitos que le achacan. 

06 de octubre, 2025 | 19.59

Se conoció un video en el que se ve a Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, llorando ante un tribunal mientras daba sus motivos para que no lo extraditaran a Estados Unidos. El video es de 2022, según reveló Clarín, medio que dio a conocer las imágenes este lunes, un día después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza

"Yo nací y voy a morir en la Argentina, yo no me escapo del país", expresó Machado en el video que se difundió esta semana.  "No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca tuve nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente que confié pensé que eran los buenos y eran los malos. Es todo lo que voy a decir", agregó. 

