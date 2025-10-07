Kicillof criticó el show musical de Milei: "Están por fuera de la realidad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde aprovechó la presentación de su nuevo libro para cantar algunas canciones con otros dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). "Es insólito", expresó Kicillof.

"Es preocupante. Es asombroso, están por fuera de la realidad", sostuvo Kicillof, quien resaltó el "grado de locura que esto implica". En diálogo con C5N, puso el ejemplo de trabajadores despedidos en las últimas semanas. "¿Cómo les explicás que este es el Presidente?".

"En cualquier otro momento hay una crisis laboral, una una crisis productiva, una crisis social como la que hoy se vive en la Argentina y utilizan los recursos que tienen y los que no tiene para tratar de solucionar un problema", agregó el gobernador bonaerense. "Me resulta muy grave porque tiene que dar respuestas", añadió. "A Milei hay que despertarlo. El 7 de septiembre fue Milei a hacer un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, él decidió plebiscitar su gestión", recordó y sumó: "Por 14 perdió en la provincia de Buenos Aires. No entendió nada, no escuchó nada. Y es grave".

Milei, las elecciones y la influencia de Trump

Mientras Milei cantaba en el Movistar Arena, Kicillof cuestionó la influencia del gobierno de Estados Unidos en la Argentina. "Trump es el jefe de campaña de Milei", consideró, antes de bromear con el cambio de boletas que pide La Libertad Avanza a raíz de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. "Si van a cambiar la boleta que lo pongan a Trump directamente".

"Milei no lo bajó. Yo no sé si no lo bajan los yankees a Espert. Porque el jefe de campaña no es más Santiago Caputo, es Donald Trump", señaló Kicillof, quien apuntó: "Ahora las decisiones sobre la política tributaria de cara a los sectores económicos se toman en Washington. Todavía no pusieron un mango".

Respecto a los candidatos de LLA, marcó que "Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli" son "todo lo mismo". "Muchos candidatos, el mismo proyecto", dijo, antes de criticar: "Han decidido no mover un átomo, un centímetro, lo que vienen haciendo