El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Las reuniones de Milei con Machado"

Minutos después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a primer diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), el periodista Roberto Navarro hizo su editorial en Te Toman por Boludo (TTxB), programa que sale por El Destape 1070. "Se bajó finalmente José Luis Espert", aseguró Navarro y recorrió una a una las evidencias de su vínculo y hasta el vínculo del presidente Javier Milei con Fred Machado, acusado de narco en Estados Unidos.

El director de El Destape consideró que "las relaciones de Espert con la mafia vienen de hace mucho tiempo". Lo hizo tras recordar la accidentada caravana de LLA en Lomas de Zamora, de la que Espert se fue en la moto con "un barrabrava". Además, contó que habló con Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, quien le contó que "hubo varias reuniones desde octubre del 2020 hasta marzo del 2021" en las que habrían estado "Espert, Machado y Milei". "Él dice que se reunían en las oficinas de Ramiro Marra. Ramiro Marra lo niega", explicó.

Luego, leyó el tuit de Espert y la posterior reacción del presidente Javier Milei. "Ellos tienen miedo de pasarse toda la campaña explicando esto", expresó Navarro y continuó: "Si el Presidente sigue negando lo que es evidente se va a pasar la campaña explicando esto".

Navarro hizo énfasis en la gravedad de las acusaciones contra Espert. "Está acusado de complicidad de negocios de sociedad con un procesado por narcotráfico", insistió, antes de recordar que, en el momento en que recibió la transferencia de Machado, Espert "era socio de Milei". "Espert y Milei hacían campaña juntos", profundizó. "Además esto se da en el ámbito de una corrida", recordó.

La encuesta que le llegó a Milei y quién podría reemplazar a Espert

"Me están diciendo a esta hora que el número uno en la lista va a ser Diego Santilli", agregó el periodista, quien anticipó cómo podría seguir la campaña de los libertarios a tres semanas de las elecciones para el Congreso de la Nación.

Además, Roberto Navarro reveló que al Gobierno le llegó "una encuesta que mostraba que están perdiendo en la provincia de Buenos Aires por 20 puntos" contra el peronismo. Además, "mañana lunes el pan sube 12%", por lo que la crisis podría profundizarse.