La campaña de Santilli: el plan para remontar una elección que está 18 puntos abajo

Hiperactividad mediática, apoyos de toda la alianza y mucha territorialidad. Con esas premisas Diego Santilli comienza la campaña como cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. “El Colo” pisa el acelerador en el tramo final de una campaña que lo tiene según sus cálculos por lo menos 18 puntos abajo del peronismo.

"Venimos de una elección complicada y estas 3 semanas tenemos que dejar todo en la cancha y darla vuelta. Me toca asumir la responsabilidad”, explicó Santilli en sus primeras declaraciones en radio Rivadavia. En la agenda inmediata realizará un raid mediático durante el lunes, acompañará al Presidente en su show musical en el Movistar Arena y el martes compartirán con Milei y Guillermo Montenegro actividades en Mar del Plata. Hoy se sumará a la mesa política de Casa Rosada. “No va a parar. Va a ir a todos lados a toda hora, solo, con gente. Va a saturar los medios y la calle”, cuentan quienes hablaron con él anoche.

El comando de campaña de LLA que definió la expulsión de José Luis Espert trabaja en la grabación de los nuevos spots y analiza si hay posibilidad para pedir la reimpresión de las boletas. La decisión final la tiene la justicia electoral provincial y en el oficialismo quieren evitar otro revés. A esta hora están impresas al menos la mitad de las boletas y no está claro si hay margen para cambiar la composición de las que aún no pasaron por la imprenta. “El juez Ramos Padilla está caliente con las boletas pero queremos poner la plata”, aseguran en el Gobierno.

Lo que sí quedó explícito fue el soplo de aire fresco que implicó en las filas libertarias y del PRO el corrimiento del economista. Las tropas digitales de Las Fuerzas del Cielo encabezadas por el Gordo Dan y que responden al estratega Santiago Caputo celebraron al nuevo candidato e ironizaron con sumarse a la “Santilleta”. También la tropa amarilla. Desde Martin Yeza hasta el bullrichista Damián Arabia subieron selfies con el pelo naranja zanahoria. Santilli recibió los llamados de Karina Milei y Santiago Caputo ayer cuando la salida de Espert se había precipitado. Desde el viernes a la noche sabía que podía pasar.

El narcocandidato era la mancha venenosa y ni los propios lo apoyaban públicamente. Incluso antes de que el financiamiento de Fred Machado en 2019 y 2020 ocupara la centralidad, eran muy pocos los que apuntalaban su campaña. Santilli en pleno escándalo compartió actividad en Olavarría con él. No hablaron de la polémica.

El corrimiento de “El Profe” fue parte de lo conversado en el último encuentro el viernes entre Milei y Mauricio Macri. Con el expresidente ya de viaje, se descarta que se sume a la campaña en este tramo.

Santilli incorporó inmediatamente al detalle los ejes de la campaña oficial que consisten en inyectar esperanza en medio del duro presente económico cotidiano. "Hay que votar porque lograste sustancialmente lo que hablaste: paraste la inflación, que el 30% es aberrante, y porque hay el 50% de la masa de empleados en la informalidad, nos merecemos una modernización laboral que permita ser formales”, expresó.