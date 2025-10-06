Saenz protestó en Plaza de Mayo, lo salió a saludar Francos y cantó Facundo Saravia

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se acercó a la puerta de la Casa Rosada para protestar por la nula obra pública del gobierno de Javier Milei. Previamente había avisado que realizaría un acampe frente a la casa de Gobierno.

"Las obras se firmaron y se conveniaron en junio del año pasado. En marzo las ratificaron", explicó Sáenz en diálogo con TN. "Venimos hablando con unos, con otros. Y nos van pateando y la verdad es que esta falta de gestión que vemos... yo ya he hablado con todo el mundo", continuó.

Después de que Sáenz protestara durante algunos minutos, bajó a saludarlo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Tenemos que trabajar en conjunto a ver cómo viene la segunda etapa del Gobierno", dijo Francos cuando dio una entrevista, antes de explicar que vio la acción del gobernador por televisión y decidió salir de la Casa Rosada. Cuando bajó se generó una escena especial: Sáenz le dio una guitarra a Facundo Saravia, de Los Chalchaleros, quien comenzó a cantar frente a los funcionarios.

Durísima crítica de Sáenz: "No hay gestión"

El gobernador se definió como "un hombre de diálogo" y aseguró que lo va a "seguir siendo", aunque insistió: "Son obras importantes para nuestra provincia y para el norte argentino".

"No hay gestión. Estamos todo el día consumiendo los problemas de Buenos Aires y Argentina no empieza y termina en Buenos Aires", criticó Sáenz, quien puso el foco en la agenda mediática vinculada al Gobierno: "Todo el día estamos viendo si renuncia Espert o no renuncia Espert". "Hay otra Argentina que está esperando que haya gestión, que se arreglen las rutas, que están destrozadas. Son rutas de la muerte", sostuvo.

Luego, recordó que, en el pasado, apoyó algunas propuestas del Gobierno nacional. "Ayudé para que haya equilibrio fiscal, ayudé para que puedan llevar adelante un programa de gobierno, pero no me gusta que me mientan, porque no me mienten a mí, les mienten a los salteños", puntualizó y profundizó: "No quiero comer milanesas con Milei, no quiero volver a discutir con Espert. Quiero que se hagan las obras". "Ya me cansé de hablar. Son los gerentes de la torpeza política", cuestionó.