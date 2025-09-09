Un gobernador se negó a reunirse con el gobierno nacional: “Palomas de iglesia”

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei anunció la conformación de una mesa política de diálogo nacional con Gobernadores. Sin embargo, la iniciativa recibió un fuerte rechazo por parte del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien se negó públicamente a participar y lanzó duras críticas contra el mandatario nacional.

Sáenz, que en el pasado se mostró como un aliado del gobierno libertario, expresó su descontento en diversos medios y apuntó que la convocatoria incluye a “los mismos de siempre” y que muchos gobernadores pasaron de “héroes a villanos” por decisión del presidente. En diálogo con Radio Rivadavia, el salteño afirmó: “Escucho mucho al Presidente hablar de la lealtad y de que Roma no paga traidores, pero es una avenida de ida y de vuelta. Acá hay muchos que hemos acompañado y otros que lo hicieron siempre y se sienten palomas de iglesia, no leones”.

Además, el gobernador salteño dijo que se siente traicionado por el Ejecutivo nacional, tanto en lo referido a obras públicas como en el plano electoral. “Me pusieron candidatos que me destrozan y me dicen barbaridades, y después pretenden que yo vaya a acompañar”, sostuvo y remarcó que falta reciprocidad por parte del gobierno.

Sin invitación formal y con críticas al entorno presidencial

El gobernador de Salta también reveló que no fue notificado oficialmente sobre la convocatoria y se enteró de la reunión a través de redes sociales. En declaraciones a A24, profundizó su rechazo: “Hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado, no he tenido comunicación con nadie. Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre o con los que no cumplieron su palabra, nos traicionaron.”

Sáenz cargó contra Milei por las promesas incumplidas.

Sáenz cuestionó, además, el entorno del presidente y acusó que “hay mucha gente al lado suyo que se encargó de cagar a los fieles”, y advirtió que la falta de confianza y respeto hacia los gobernadores hace “difícil” cualquier tipo de acompañamiento institucional.

La reunión convocada por Javier Milei

El presidente Javier Milei convocó a la “mesa política nacional”, que se reunirá este martes, e instruyó además al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a convocar a una “mesa de diálogo federal con los Gobernadores” para recuperar el vínculo con los mandatarios provinciales.

De esa forma, el mandatario reaccionó a los resultados desfavorables para La Libertad Avanza (LLA), que el domingo cayó en el principal distrito del país al reunir el 33% contra el 47% del peronismo, y busca reacomodar la situación política y afrontar en mejores condiciones las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, las que más interesan al Ejecutivo para reforzar sus bloques en ambas cámaras del Congreso.

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y Manuel Adorni, informó el propio voceros presidencial en su cuenta de X.