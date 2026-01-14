"Papelón": cruzan a Javier Milei por agradecer a brigadistas con una foto hecha con IA

El presidente Javier Milei se prepara para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea y su gestión sigue avanzando con los acuerdos para aprobar la reforma laboral. En tanto, no se expresó respecto a los incendios en la Patagonia y solo agradeció a los brigadistas que viene reclamando por mejoras salariales y laborales. En paralelo, Milei avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este miércoles 14 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.