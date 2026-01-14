El presidente Javier Milei se prepara para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea y su gestión sigue avanzando con los acuerdos para aprobar la reforma laboral. En tanto, no se expresó respecto a los incendios en la Patagonia y solo agradeció a los brigadistas que viene reclamando por mejoras salariales y laborales. En paralelo, Milei avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este miércoles 14 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
"Papelón": cruzan a Javier Milei por agradecer a brigadistas con una foto hecha con IA
Las últimas noticias de Javier Milei presidente este miércoles 14 de enero.
Hace 8 minutos
Ferreres advirtió por el atraso cambiario y dijo cuál debería ser el precio del dólar
El economista sostuvo que el tipo de cambio debería ubicarse muy por encima del nivel actual para reflejar la inflación acumulada y recomponer el equilibrio externo.
El atraso cambiario en el gobierno de Milei es tema de debate entre los principales economistas de la City.
Hace 9 minutos
El legislador de Unión por la Patria apuntó contra el presidente Javier Milei por su saludo a los brigadistas en medio de los incendios. Cuestionó la foto hecha por IA y recordó el recorte presupuestario de la gestión libertaria a las políticas contra los incendios.
Hace 1 hora
Milei mantiene su imagen y Kicillof se consolida como el principal opositor
El Presidente se mantiene como el dirigente de mejor imagen y el gobernador como el opositor mejor conceptuado, según una encuesta de Opina Argentina. Hay una mirada mayoritariamente negativa sobre el contexto social del país.
Las encuestas difundidas tras las elecciones de octubre coinciden en ubicar al presidente Javier Milei como el dirigente con mejor imagen. En enero, su valoración positiva se mantiene en el 48%, frente a un 51% de opiniones negativas. Aunque los números mejoraron en las últimas mediciones, todavía son más quienes creen que el país está peor que el año pasado (48%) que quienes consideran que está mejor (42%). En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como la principal figura de la oposición, con una imagen positiva del 42%.
Hace 2 horas
Los incendios en la Patagonia reavivaron el fuego cruzado entre Milei y Villarruel
La Vice visitó Epuyén, una de las localidades más damnificadas por el fuego, diferenciandose del Presidente, que se limitó a felicitar por X a los bomberos. Versiones contrapuestas entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado.
Una vez más, bosques y campos de la Patagonia son castigados por incendios forestales de dudoso origen. La recurrente crisis fue el punto de inicio de la versión 2026 del enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel. La Vice se diferenció del Presidente, se hizo presente en una de las localidades más azotada por el fuego y propuso accionar legislativamente para endurecer las penas.