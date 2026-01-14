La inflación de 2025 hubiera sido mayor con el IPC que el Indec lanzará en febrero

La inflación de 2025, y de los dos años del gobierno de Javier Milei, hubiera sido mayor con el nuevo IPC que el Indec lanzará en febrero próximo, aunque por una diferencia de unas pocas décimas según, comprobó un informe privado.

El organismo estadístico que dirige Marco Lavagna ya anunció oficialmente que a partir de la inflación de enero, que dará a conocer el próximo 10 de febrero, utilizará una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto lo hará mediante el uso de una canasta más actualizada. Hasta ahora, el Indec calculaba la inflación utilizando la canasta empleada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENGHo) de 2004-2005, que contiene elementos ya vetustos como el consumo de diario papel, mientras que, obviamente, no contiene novedades posteriores como los servicios de streaming o los celulares.

En cambio, a partir de ahora calculará la inflación usando la canasta de la ENGHo de 2017-2018. Su principal ventaja, más allá de incluir estos nuevos consumos históricos, es que le otorga más peso a los servicios como la luz y el gas.

Se trata de un punto clave porque las tarifas estuvieron mayormente subsidiadas durante todo el kirchnerismo, pero pasaron a tener una incidencia más grande en el bolsillo a partir de los tarifazos del macrismo, luego reproducidos por Milei. El Nuevo IPC debería captar mejor esta realidad. Aunque, por otro lado, le otorga un menor peso que antes al consumo de alimentos.

Lavagna había anunciado su intención de que el Indec comenzara a usar el nuevo IPC ya hacia finales de 2024, lo que generó cuestionamientos sobre la fiabilidad del IPC actual durante todo 2025.

Finalmente, el organismo estadístico anunció oficialmente, en octubre pasado, que comenzaría a aplicar el nuevo IPC con la inflación de enero de 2026, aduciendo que "ayuda a la interpretación y el análisis, tanto para para las comparaciones interanuales –que estarán empalmadas con el IPC vigente– como para la variación anual acumulada".

La inflación de 2025 y de Milei con el nuevo IPC

En este contexto, la consultora Equilibra comparó la inflación de 2019 a la actualidad calculada oficialmente por el Indec, en base a la ENGHo de 2004-2005, con la que hubiera sido la inflación del período de haber sido calculada con la ENGHo de 2017-2018 que debutará ahora.

Los resultados de los datos a los que accedió El Destape muestran que, como sospechaban muchos privados, la suba de precios de la era Milei efectivamente hubiese sido mayor si hubiera empleado desde el vamos la nueva canasta, que demoró más de un año.

La inflación oficial de 2025 fue del 31,5%, según dio a conocer el Indec el martes pasado al publicar el IPC de un 2,8% en diciembre. En cambio, hubiera sido del 32,2% si se hubiera calculado con el nuevo IPC, una diferencia de 0,7 puntos porcentuales (equivalentes a un 2,2% más).

Así, Equilibra mostró que la inflación hubiese sido mayor en febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre si se hubiera empleado el IPC que debutará oficialmente el mes que viene. Aunque, como sostuvieron siempre desde el Indec, la diferencia nunca fue mayor a una décima. De hecho, en marzo y abril la inflación hubiera sido una décima menor de haberse empleado el nuevo IPC.

Sin embargo, esa distancia se agranda si se considera todo el período de gobierno de Milei. Equilibra calculó que, en vez del 259% de inflación oficial acumulada desde noviembre de 2023 a diciembre de 2025, la suba de precios de ese período hubiese sido de un 270% con el nuevo IPC, una diferencia de 11 puntos porcentuales (equivalentes a un 4,2% más).

Las tarifas de luz y gas, la diferencia clave con el gobierno de Alberto Fernández

Lo curioso es que, al contrario, la inflación del gobierno de Alberto Fernández (medida de noviembre de 2019 a noviembre de 2023) hubiera sido menor de haberse empleado el IPC más actualizado. En concreto, acumuló oficialmente un 931%, pero con el nuevo IPC hubiera sido de 891%, es decir, 40 puntos porcentuales menos (equivalentes a un 4,3% menos).

Aunque Equilibra no lo aclara, probablemente esta divergencia entre uno y otro gobierno se deba a que la energía permaneció subsidiada durante la mayor parte del período del Frente de Todos, con una quita de subsidios relativamente menor a partir de la segunda mitad de 2022.

En cambio, Milei implementó un tarifazo en abril de 2024, con una suba del 150% en la luz y un 300% en el gas en el AMBA. De hecho, ese mes la inflación oficial fue del 8,8%, pero hubiera sido del 9,2% con el nuevo IPC. Luego, tras varios meses de aumentos por debajo de la inflación, las facturas de estos servicios volvieron a subir por encima de la suba de precios general a partir de la implementación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, en mayo de 2025.

Así se puede explicar que la inflación de casi todo el segundo semestre del año pasado hubiera sido mayor con el nuevo IPC, ya que en la mayoría de esos meses el componente que más aumentó fue el de Vivienda (que incluye luz y gas) o bien el del Transporte (por subas en los colectivos de CABA y PBA, y ocasionalmente los de Nación).

Esto deja una luz de alerta para el Gobierno, ya que precisamente en el actual enero arrancó la etapa de quita de subsidios, una política pedida por el FMI, que aumentará progresivamente durante todo 2026 y que puede acrecentar la magnitud de la inflación en los próximos meses.