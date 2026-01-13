La inflación se aceleró de nuevo: en diciembre fue del 2,8% y 2025 cerró en 31,5%

La inflación de diciembre fue del 2,8% y en 2025 trepó al 31,5%, según el Indec. De esta forma, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico, que no pude controlar la curva ascendente del último semestre.

En el último mes del año, el rubro de mayor aumento en el mes fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Sin embargo, el segmento con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas

Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3%) y Estacionales (0,6%).

El dato de inflación representa un cimbronazo en el equipo económico y el discurso del Gobierno. Desde abril que el índice de precios al consumidor no arroja una disminución respecto al mes anterior y el sendero del 1% parece muy lejos en el horizonte.

La reacción de Caputo al dato de inflación de diciembre

Tras la difusión del dato por parte del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a celebrar la cifra a pesar de la aceleración respecto al mes previo. A través de la red social X, afirmó que el año 2025 "concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo". El funcionario consideró que se trató de "un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", remató el ministro.