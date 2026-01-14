“Es una atrocidad”: Formosa advierte por el desmantelamiento del programa de Cardiopatías Congénitas

El desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) por parte del Gobierno nacional generó un fuerte repudio en el sistema de salud y encendió alarmas en las provincias. Desde Formosa, autoridades sanitarias advirtieron que la decisión tendrá un impacto directo y grave en la atención de niños y niñas con patologías cardíacas, una de las principales causas de mortalidad infantil evitable en el país.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, Laura Filippini, calificó la medida como “una atrocidad” y sostuvo que la gestión del presidente Javier Milei “desmanteló un programa que salvó miles de vidas en todo el país”. En ese sentido, señaló que se trata de “una decisión desalmada y cruel”, al eliminar una política pública que garantizaba el acceso equitativo a diagnósticos y cirugías de alta complejidad.

Según recordó la Federación Argentina de Cardiología (FAC), en la Argentina nacen alrededor de 7.000 niños por año con cardiopatías congénitas y cerca del 50% requiere una cirugía durante el primer año de vida. Filippini explicó que la problemática no es marginal: “De los bebés que nacen, por lo menos dos seguro van a presentar una cardiopatía congénita. Estamos hablando de un número muy importante”.

El PNCC funcionaba como una red federal altamente especializada. Contaba con siete expertos de referencia nacional que coordinaban la atención, realizaban seguimientos y derivaban a los pacientes a los 15 centros especializados más cercanos, sin importar el lugar de residencia. Gracias a este esquema, se concretaban cerca de 800 cirugías cardíacas pediátricas por año y se atendían más de 6.000 notificaciones anuales, además de sumar el diagnóstico de cardiopatías fetales y la atención de embarazadas.

La funcionaria detalló que el proceso de desmantelamiento comenzó con el despido de los tres médicos que conducían el programa. “Eso desorganizó completamente el equipo. Luego, mediante un decreto, directamente se eliminó el programa”, denunció. Para Filippini, la pérdida no es solo asistencial, sino también formativa: “Es quitarnos una pata fundamental en cuanto a la guía, el seguimiento y la capacitación de nuestros profesionales. Ante cualquier consulta, el equipo del programa estaba siempre disponible”.

Desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que la eliminación del PNCC debilita gravemente al sistema de salud pública en todo el país y deja a miles de niños sin una red de contención especializada. “La traducción concreta de este desmantelamiento es que muchos niños con patologías congénitas no van a recibir atención a tiempo”, afirmó Filippini, y concluyó: “Es criminal para el sistema de salud pública y para toda la sociedad”.

La inversión de Formosa en pediatría

A través de la inversión que lleva adelante el Gobierno de GIldo Insfrán en Formosa, el Servicio de Neuropediatría del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” se consolida como referente provincial en el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema multidisciplinario que integra a todas las especialidades nervioso.

En diálogo con Agenfor, Laura Bobadilla, responsable del Servicio, puntualizó que “la neuropediatría surgió como especialidad médica independiente durante el siglo XX al comprobarse que el sistema nervioso en desarrollo de los niños difiere sustancialmente del de los adultos, requiriendo así un abordaje específico y diferenciado”.

“La neuropediatría aborda patologías del sistema nervioso central y periférico, centrándose en el desarrollo y la maduración de este sistema. Es una especialidad de gran importancia porque permite detectar diagnósticos de forma temprana, lo que hace que el tratamiento también sea oportuno y tengamos buenos pronósticos”, expresó a médica formoseña.