Con el modelo de Milei desaparecieron en dos años 30 empleadores por día

Desde la asunción de Javier Milei hasta octubre de 2025, la economía perdió 21.046 empleadores con trabajadores registrados, un promedio de 30 empresas menos por día. La desaparición de esas unidades productivas explica buena parte del deterioro del mercado laboral formal y el aumento de la desocupación. Con menos empleadores activos, la capacidad del sistema para absorber mano de obra se reduce, aun cuando algunos sectores muestren mejoras puntuales. Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que resalta la pérdida de 272.607 empleos en menos de dos años de gestión mileista.

La evolución del empleo registrado y del tejido empresarial durante los primeros casi dos años del gobierno de Milei muestra un patrón que se repite en distintos sectores y tamaños de empresa: menos firmas y menos puestos de trabajo. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, “se redujo la cantidad de empleadores en 21.046 casos”, mientras que en el mismo período “se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas”, una caída del 2,77%, equivalente a cerca de 393 empleos menos por día.

La comparación entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 muestra que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223. Según el CEPA, esto implica “una contracción de 21.046 empresas”, reflejando “una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”. La reducción del número de empleadores funciona como un indicador estructural: menos empresas con personal registrado implica menor capacidad de generación de empleo y una presión adicional sobre el mercado de trabajo.

El impacto sectorial muestra que la caída no se concentró en una sola actividad. El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado en términos absolutos, con una pérdida de 5.042 empleadores entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguieron Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 4.184 empleadores menos; Servicios inmobiliarios, con una caída de 3.057; Servicios profesionales, científicos y técnicos, con 2.275; Industria manufacturera, con 2.238; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 1.869; y Construcción, con una reducción de 1.797 empleadores.

En términos relativos, el sector más afectado también fue Transporte y Almacenamiento, que registró una caída del 12,8% en la cantidad total de empleadores. Le siguieron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una disminución del 12,3%; Servicios Inmobiliarios, con 10,3%; y Construcción, con una contracción del 8,3%. Se trata de sectores que suelen reaccionar de manera inmediata a la caída de la actividad y a los cambios en la inversión pública y privada.

Sin actividad no hay empleo

La desaparición de empleadores tuvo un obvio correlato directo en el empleo registrado. En el mismo período, “la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,77%”, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.584.566 en octubre de 2025. Según el CEPA, esta dinámica equivale “a casi 400 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei”.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 83.014 trabajadores. Le siguió Construcción, que perdió 74.359 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas la Industria manufacturera, con 64.019 empleos menos, y los Servicios de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 44.812 puestos de trabajo.

Si se observa la variación relativa del empleo, la Construcción aparece como el sector más golpeado, con una caída del 15,6% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguieron Servicios de transporte y almacenamiento, con una retracción del 8,4%, y Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una disminución del 8,2%. La caída del empleo en estos sectores refuerza el vínculo entre el ajuste económico y el deterioro del mercado laboral.

En términos de cantidad de empleadores, “los principales afectados, en los primeros 23 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores”, que explican el 99,63% del total de los casos, con 20.969 empresas menos. Las firmas de más de 501 trabajadores representaron solo el 0,37%, con 77 empleadores menos. En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores se redujo un 4,27%, mientras que los de hasta 500 trabajadores disminuyeron un 4,11%.

“La mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte”, señala el informe del CEPA. El 66,8% de la caída total del empleo registrado, equivalente a 182.114 puestos, se produjo en empresas con más de 500 trabajadores. Las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 90.493 trabajadores, el 33,20% del total de empleos perdidos. En términos porcentuales, las empresas de más de 501 trabajadores redujeron su personal un 3,81%, mientras que las de hasta 500 lo hicieron un 1,78%.