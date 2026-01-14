Milei mantiene su imagen y Kicillof se consolida como la principal figura de la oposición

Las encuestas difundidas tras las elecciones de octubre coinciden en ubicar al presidente Javier Milei como el dirigente con mejor imagen. En enero, su valoración positiva se mantiene en el 48%, frente a un 51% de opiniones negativas. Aunque los números mejoraron en las últimas mediciones, todavía son más quienes creen que el país está peor que el año pasado (48%) que quienes consideran que está mejor (42%). En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como la principal figura de la oposición, con una imagen positiva del 42%.

Los datos surgen del nuevo estudio de la consultora Opina Argentina, que dirige Facundo Nejamkis, concluido durante la primera semana de 2026. "En el inicio del año, Javier Milei se sostiene como el político con mayor imagen positiva", afirmó. El 48% de apoyo al Presidente se divide entre un 31% de núcleo duro que dijo tener una imagen "muy positiva" y otro 17% de "algo positiva". En contraste, el 51% de rechazo se explica casi exclusivamente por un 47% que manifiesta una imagen “muy negativa”, frente a apenas un 4% “algo negativa”, lo que sugiere un rechazo fuertemente polarizado.

La percepción sobre la situación del país sigue siendo mayoritariamente negativa. El 48% respondió que Argentina está peor que el año pasado, frente a un 42% que considera que está mejor y un 8% que cree que la situación se mantiene igual. Si bien el diferencial continúa siendo desfavorable para el oficialismo, mostró una mejora de tres puntos respecto de diciembre -cuando era de 50% a 41%- y una recuperación aún mayor en comparación con noviembre y octubre. Resulta difícil identificar qué aspectos concretos del contexto social explican esta mejora en la percepción, más allá del clima político más favorable para la Casa Rosada tras el triunfo electoral. Como ocurre desde el inicio de la gestión, la valoración positiva del gobierno libertario es más fuerte entre los hombres (47%), mientras que las opiniones negativas se concentran entre las mujeres (52%).

En el plano político, los posicionamientos aparecen prácticamente equilibrados. Un 42% de los encuestados se declaró opositor al gobierno de Javier Milei, frente a un 40% que manifestó su apoyo. Esto representa una leve caída de tres puntos para el oficialismo, que en noviembre había registrado una diferencia positiva de un punto. A nivel regional, la Patagonia se consolidó como la zona de mayor oposición al gobierno (48%), mientras que la región más oficialista no fue Córdoba ni Mendoza, como podría suponerse, sino el interior de la provincia de Buenos Aires, con un 51% de apoyo.

En el ranking de imagen medido por Opina Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni se ubicó como el segundo dirigente, detrás de Milei. En tercer lugar quedó Axel Kicillof, quien aparece como el referente opositor mejor posicionado. No resulta sorprendente: es el único dirigente que manifestó su intención de encabezar una propuesta nacional y el que con mayor énfasis se viene posicionando contra las políticas del Presidente. El gobernador bonaerense registró una imagen positiva del 42% y una negativa del 57%, superando a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. En el último lugar del listado quedó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien un año atrás figuraba entre las dirigentes con mejor valoración.