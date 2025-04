Otro golpe al bolsillo: suben la luz, el gas, la nafta, el colectivo y el subte

La Corte Suprema ya está en condiciones de resolver si confirma la condena contra CFK y la envía a prisión. El momento no puede ser más oportuno para el presidente Javier Milei, que hace unos días dio por hecho que CFK irá presa. Al igual que Mauricio Macri, Milei contará con el lawfare para tapar los desfalcos y el descarrío de su política económica. Al igual que a Macri, a Milei eso no le va alcanzar, pero espera que los titulares de CFK presa distraigan aunque sea un rato la atención sobre la verdadera corrupción que existe en la Argentina: la bicicleta financiera organizada por segunda vez por el ministro Luis Caputo; la primera, que ya ejecutó en 2018, no tuvo condena y quedó impune. Comodoro Py cuando quiere es una ameba, cuando quiere una chita. Al igual que Macri, Milei intenta llegar a las elecciones con fondos frescos de un FMI reticente a que vuelvan a rifar su dólares y la oposición silenciada. Y todos estos elementos, y no las pruebas ni el Código Penal, son los que determinarán el destino de CFK, hoy en manos de una Corte amañanda entre jueces del lawfare, representantes de las grandes empresas y puestos a dedo sin cumplir con la Constitución.