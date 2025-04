Sin poder cerrar el acuerdo con el FMI, Milei viaja a EEUU para reunirse con Trump

El Gobierno ya entró en la recta final de la negociación con el FMI y este lunes echó mano de todos sus contactos con la administración de Donald Trump. Luego que el canciller Gerardo Werthein se reuniera con su par estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado y que una congresista aliada de Trump pidiera públicamente que el Fondo de un primer desembolso de 15.000 millones de dólares, fuentes de la Casa Rosada informaron a El Destape que mañana martes el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con Trump en su resort privado Mar-a-Lago, en Florida. Según confirmó más tarde Werthein, será "una reunión informal".

El mandatario argentino partirá este martes luego de participar del tradicional acto en conmemoración de la Guerra de Malvinas en el cenotafio de Plaza San Martín, donde esta vez no estará acompañado por su vice, Victoria Villarruel, con quien el año pasado había compartido foto dentro de un tanque. Según pudo saber este medio, Milei no se quedará mucho tiempo en el país del Norte, volverá el jueves a última hora. Dentro de su agenda, por ahora, hay un solo objetivo: tener una reunión mano a mano con su par estadounidense en su resort de golf privado, Mar-a-Lago.

Werthein explicó en una entrevista con A24 que "la agenda es dinámica" por lo que no puede confirmar cómo será el encuentro, pero adelantó que los dos presidentes coincidirán en un evento en Mar-a-Lago y en Rosada esperan que allí se dé "un encuentro informal". En ese evento, Milei recibirá un premio, pero el canciller no pudo dar detalles de quién se lo otorgará.

Desde Casa Rosada no adelantaron cuál será la agenda, pero se descuenta que la visita relámpago y no programada del presidente tiene que ver con las negociaciones con el FMI y el momento delicado en el que se encuentran, a solo 20 días de la reunión de primavera del Fondo y Banco Mundial, cita anual que tanto el Gobierno argentino como el Fondo Monetario pusieron como límite para haber cerrado un futuro préstamo. Según quedó demostrado tras múltiples declaraciones de funcionarios argentinos y representantes del organismo de crédito internacional, entre ellos su titular Kristalina Georgieva, que aún no acordaron de cómo serán los desembolsos, cuánto será de libre disponibilidad y qué condiciones deberá cumplir la Argentina para que el nuevo programa avance.

Un lunes a pura diplomacia

La reunión entre el canciller Gerardo Werthein y su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, cayó en el momento justo ya que tanto la Rosada como el propio Fondo coincidieron en que el acuerdo debería estar sellado antes del 21 de abril, cuando comienza la reunión de primavera del Fondo y del Banco Mundial en Washington.

La Cancillería argentina había anunciado la semana pasada que se iban a reunir en Washington. Oficialmente, el encuentro buscó "fortalecer la alianza estratégica entre ambas naciones" y discutir la cooperación bilateral. Sin embargo, en un dia en que gran parte de la primera línea del Ministerio de Economía desfiló por la Casa Rosada como muestra de la centralidad de la crisis económica actual, es difícil creer que la negociación con el Fondo y la necesidad urgente de dólares frescos del Estado argentino no hayan sido parte de la conversación en el Departamento de Estado.

Horas después, el propio Werthein confirmó que discutió con Rubio sobre las negociaciones con el Fondo y le comunicó que "el acuerdo está muy avanzado". Además, descartó que el Gobierno argentino "tiene el apoyo de Estados Unidos" en la futura votación del directorio del FMI.

En paralelo, otra aliada del gobierno de Milei en Estados Unidos salió a presionar públicamente al Gobierno de Trump, incluso con un pedido aún más grande que el que había anunciado el propio ministro Luis Caputo el domingo pasado, en su última entrevista televisiva. La congresista republicana y abierta aliada de Donald Trump, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para exigir que apoye al gobierno de Milei, "uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental". La legisladora fue más lejos que Caputo y en vez de plantear un primer desembolso del 40% sobre un potencial acuerdo de 20.000 millones de dólares -es decir, 8.000 millones-, pidió que sea del 75%: 15.000 millones de dólares.

Sostener al nuevo mejor alumno de una región sin muchos aliados

La congresista, que representa al sector trumpista de la comunidad cubana del estado de Florida, donde Trump vive gran parte del año, argumentó ante el Fondo que Argentina vive "un punto de inflexión". "Argentina necesita desesperadamente la aprobación de un paquete agresivo fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que los ayude a superar este momento difícil", aseguró en su carta pública y luego agregó, planteando su pedido en un contexto regional, en donde Washington enfrenta varios gobiernos contestatarios o, directamente, rivales: "Argentina necesita ser un ejemplo de que la libertad es el camino a seguir".

Para concluir, la aliada de Milei destacó que "Argentina puede ser un milagro económico y un ejemplo para el resto del mundo, si solo lo ayudamos a superar esta etapa crítica", sostuvo la dirigenta republicana y continuó: "No hay duda de que el retorno sobre la inversión será enorme para el mundo libre". Con ese argumento, pidió que el gobierno de Trump "use su voz e influencia en el FMI para garantizar un acuerdo" y que el primer desembolso sea de casi el doble de lo que había pedido Caputo: 75% de los potenciales 20.000 millones de dólares.

La carta de apoyo fue rápidamente levantada en redes por el propio Caputo, quien no escondió su alegría. "¡Gracias María Elvira por tu continuo apoyo! ", tuiteó en inglés el ministro argentino, junto con las banderas de los dos países.