La salida de depósitos en dólares se volvió a acelerar en marzo, desde el pico que alcanzaron con el blanqueo de capitales ya se fueron de las entidades financieras más de U$S 5.000 millones y obligaron esta semana a pedir asistencia al Banco Central, para que envíe más de US$ 70 millones en billetes para evitar que falten en las ventanillas.

La demanda creciente de billetes es previa a la corrida cambiaria que arrancó el viernes 14 de marzo, cuando se instaló en el mercado financiero la certidumbre de que el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo finalmente cederá ante los reclamos del Fondo Monetario Internacional y aceptará una corrección en la cotización, que significará una devaluación del peso. Hasta ahora, los bancos venían respondiendo a la demanda de los ahorristas con las tenencias de dólares en sus propias tesorerías, que por una decisión de estrategia de cada entidad habían optado mayoritariamente por no “encajarlos” en el BCRA por temor a que los ismos ahorristas que habían ingresados los dólares a las cuentas por el blanqueo los fueran a retirar.

Esta semana, en cambio, arrancó con una fuerte demanda de dólares billetes al Banco Central, de US$ 70,4 millones, lo que estaría anticipando un mayor temor de los ahorristas. El Banco Central vendió este lunes US$ 143 millones y cerró con ventas por US$ 1.361 millones el peor marzo después de las crisis financiera internacional de 2009, la caída de confianza en la gestión de Mauricio Macri en 2018, y la sequía histórica de 2023.

Las reservas internacionales cayeron en un día US$ 723 millones (impactó las ventas del viernes por US$ 192 millones pagos a organismos internacionales por US$214 millones, entre otros al BID por US$67 millones y al Club de París por US$61 millones, además de movimientos propios de los bancos), en el mes US$ 2.943 millones y en el año US$ 4.555 millones.

Caputo habla y enciende las alarmas del mercado

Las declaraciones de Caputo, el domingo en la que insistió sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la certeza de que se alcanzará un acuerdo con el FMI que significará desembolsos por US$20 mil millones a lo largo de cuatro años con uno inicial que podría representar 40% del total, no cambiaron la lógica del mercado que sigue dudando de los alcances del acuerdo.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo este lunes que la solicitud de Caputo de recibir un desembolso inicial del 40% del total del nuevo acuerdo es “razonable”, en base a los resultados alcanzados con las reformas económicas en el país. “Es una petición razonable. Se la han ganado, dado su desempeño”, dijo Georgieva en una entrevista con la agencia Reuters.

Es la tercera vez que el FMI debe salir a defender las declaraciones de Caputo (primero lo hicieron en off y después la vocera del organismo Julie Kozak) y no logran revertir las expectativas del mercado que sigue esperando dos definiciones claves: cuánto tendrá de libre disponibilidad el BCRA para intervenir en los mercados y cómo será el nuevo esquema cambiario y si eliminarán o reducirán el denominado “dólar blend” que permite a los exportadores liquidar 20% en el mercado financiero.

Mientras esas definiciones no están aclaradas e instrumentadas, las declaraciones no alcanzan para revertir las expectativas y continuará por un lado el proceso de dolarización de activos y por el otro el retiro de depósitos en dólares de los bancos, por temor a que se utilicen para continuar con las ventas de la divisas baratas que lleva adelante el Banco Central.

En octubre, los depósitos en dólares del sector privado llegaron al máximo de US$ 34.626 millones y desde entonces empezó una salida constante que significó la caída por US$ 2.028 millones en noviembre, US$ 1.156 millones en diciembre, US$ 210 millones en enero, US$ 849 millones en febrero y en marzo faltando una semana ya habían salido otros US$ 849 millones. Este mes se fueron US$ 752 millones en las dos primeras semanas y 96 millones más hasta el 26 del mes, el último dato disponible en el Banco Central.

El lunes arrancó con una suba muy fuerte del dólar en los contratos a abril, que llevó la tasa nominal arriba del 102% y obligó a una intervención del Banco Central, no reconocida, hasta alcanzar un volumen en la jornada récord de US$ 2.668 millones y quedar el mercado con contratos abiertos por US$ 4.220 millones.

En la medida que la tasa de los dólares futuros siga arriba de la tasa que rinden los bonos del Tesoro, continuará el desarme del carry trade y el Banco Central seguirá sangrando reservas. En el mercado también se observa que el ritmo de pérdidas de reservas del Central se torna insostenible y que no llegan a cubrir los días que restan hasta que finalmente salga el acuerdo con el FMI.